onvista Mahlzeit: S&P 500 offiziell im Bärenmarkt - Oracle, Wacker Chemie, K+S und Bitcoin-Crash vernichtet 1 Milliarde Dollar bei MicroStrategy

Die Erholung im Dax ist schon wieder vorbei. Nachdem der deutsche Leitindex eigentlich gut in den Handelstags gestartet ist, sind die Gewinne mittlerweile aufgebraucht und gegen Mittag liegt das Börsenbarometer recht deutlich im Minus. Vor dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank möchten die Anleger nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden.

Auch die US-Indizes haben zu Wochenbeginn kräftig Federn gelassen. Der S&P 500 ist nach einen Verlust von über 3 Prozent jetzt auch offiziell in einem Bärenmarkt. Er hat also mehr als 20 Prozent von seinem Allzeithoch nachgegeben. CNBC hat sich mal angeschaut, wie lange der S&P 500 nachgeben hat, wenn die Wirtschaft in einer Rezession abtaucht.

Bayer muss sich noch etwas gedulden, Wacker Chemie erhöht die Prognose und MicroStrategy könnte der Kryptowelt den nächsten Nackenschlag versetzen.

