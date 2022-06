Warren Buffett und sein „verstecktes“ 6,3-Milliarden-Dollar-Portfolio: Was steckt da drin?

In 3 Sätzen:

Aufgrund einer Übernahme im Jahr 1998 besitzt Berkshire Hathaway ein spezialisiertes Unternehmen für Investitionsdienstleistungen, das vierteljährlich sein eigenes 13F einreicht.

Dieses wenig bekannte Investmentportfolio verwaltet ein Vermögen von 6,3 Mrd. US-Dollar.

Der 13F-Bericht von Berkshire Hathaway enthält nicht alle Informationen über die Beteiligungen von Buffetts Unternehmen.

Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) CEO Warren Buffett hat ordentlich Talent fürs Geldverdienen. Seit er 1965 die Leitung des Unternehmens übernahm, hat er für die Aktionäre (einschließlich seiner selbst) einen Wert von mehr als 690 Mrd. US-Dollar geschaffen und eine Gesamtrendite von 3.641.613 % für die Aktien der Klasse A (BRK.A) erzielt. Das entspricht einer annualisierten Rendite von 20,1 % über 57 Jahre.

Wenn man bedenkt, wie erfolgreich das Orakel von Omaha als Investor war, sollte es niemanden überraschen, dass Wall Street und Main Street die von ihm gekauften und verkauften Aktien genau beobachten.

Alle Augen auf den 13F-Bericht

Vor etwas mehr als zwei Wochen (16. Mai) endete die Frist für Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mindestens 100 Mio. US-Dollar, das Formular 13F bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. Das Formular 13F gibt einen detaillierten Überblick darüber, was einige der erfolgreichsten Geldverwalter an der Wall Street im letzten Quartal gekauft, verkauft und gehalten haben. Trotz der Nachteile (zum Beispiel bieten 13Fs eine 45 Tage alte Momentaufnahme des Portfolios) können 13Fs einen Einblick in die Aktien und Trends bieten, die die Aufmerksamkeit erfolgreicher Vermögensverwalter auf sich ziehen.

Als Berkshire Hathaway am 16. Mai sein 13F einreichte, konnten wir sehen, dass das Orakel von Omaha und sein Investmentteam im ersten Quartal rund 51 Mrd. US-Dollar an Kapital eingesetzt haben. Der beträchtliche Rückschlag auf dem breiten Markt zwang Buffett zum Kauf, während andere Anleger ängstlich waren. Das führte zum Kauf von acht neuen Aktien sowie zur Aufstockung von sieben bestehenden Beteiligungen.

Bis zum vergangenen Wochenende hielt Berkshire Hathaway mehr als vier Dutzend Wertpapiere in seinem überwiegend konzentrierten Portfolio – die fünf wichtigsten Titel machen 72 % des investierten Vermögens von Berkshire in Höhe von 351,4 Mrd. US-Dollar aus. Was aber vielleicht überrascht, ist die Tatsache, dass Berkshires 13F nicht kompletten Aufschluss über all die Aktien gibt, in denen Warren Buffetts Unternehmen Positionen hält.

Buffetts unauffälliges Investitionsportfolio von 6,3 Mrd. US-Dollar

Vor fast 24 Jahren, am 19. Juni 1998, gab Berkshire Hathaway Pläne bekannt, das globale Rückversicherungsunternehmen General Re für 22 Mrd. US-Dollar zu übernehmen. Während das Rückversicherungssegment von General Re der leuchtende Stern des Unternehmens war, der Buffett zu der Übernahme ermutigte, verfügte es auch über ein spezialisiertes Segment für Investitionsdienstleistungen, das als New England Asset Management (NEAM) bekannt war.

Als die Übernahme im Dezember 1998 abgeschlossen war, wurden General Re und alle dazugehörigen Komponenten, einschließlich NEAM, Teil von Berkshire Hathaway. Die 38 Jahre alte Investmentgesellschaft ist weiter gewachsen und verwaltet mehr als genug Vermögen, um vierteljährlich einen 13F-Bericht vorlegen zu müssen.

Ende März wies NEAMs SEC-Einreichung ein verwaltetes Vermögen von 6,31 Mrd. US-Dollar aus, das in 161 Wertpapiere investiert war. Ich sage „Wertpapiere“ und nicht Aktien, weil einige dieser 161 Anlagen Indexfonds, börsengehandelte Fonds und Vorzugsaktien umfassen.

Obwohl Warren Buffett nicht an den Investitionsentscheidungen von New England Asset Management beteiligt ist, gehört alles, was NEAM kauft, letztendlich der Muttergesellschaft Berkshire Hathaway. Somit verfügt Warren Buffett über ein „verstecktes“ Anlageportfolio in Höhe von 6,3 Mrd. US-Dollar, das technisch gesehen für die ganze Welt sichtbar ist.

New England Asset Management und sein hochkonzentriertes Portfolio

Die große Frage lautet: Was befindet sich in dem 6,3-Milliarden-Dollar-Portfolio von New England Asset Management? Obwohl es, wie bereits erwähnt, 161 Einzelanlagen gibt, ist das Anlageportfolio von NEAM sogar noch konzentrierter als das von Warren Buffett. Zum 31. März 2022 machten nur drei Aktien 86,4 % des investierten Vermögens aus.

Es ist vielleicht keine Überraschung, dass Apple (WKN: 865985) die mit Abstand größte Position ist. NEAM beendete das erste Quartal mit fast 20,5 Millionen Apple-Aktien, was satten 56,6 % des verwalteten Vermögens entspricht.

Apple, das seit neun Jahren ununterbrochen im Besitz der NEAM ist, erfüllt alle Kriterien, die Fondsmanager bei der Anlage ihrer Gelder beachten. Das Unternehmen ist eine bekannte Marke, hat einen äußerst treuen Kundenstamm und konnte durch Innovationen aller Art seine Umsätze und Gewinne auf Rekordniveau steigern. Apple stellt das beliebteste Smartphone in den USA her, und CEO Tim Cook beaufsichtigt einen mehrjährigen Wandel, der sich auf eine Vielzahl von Abonnementdiensten konzentriert.

Die zweitgrößte Position im Portfolio von New England Asset Management ist ein weiteres Unternehmen, das Warren Buffett sehr am Herzen liegt: U.S. Bancorp (WKN: 917523). NEAM hielt Ende März etwas mehr als 17,7 Millionen Aktien der Muttergesellschaft der U.S. Bank, was 14,9 % des investierten Vermögens entsprach.

Was den regionalen Bankenriesen U.S. Bancorp so besonders macht, sind sein konservatives Managementteam und seine aggressiven Digitalisierungsinitiativen. Durch den Verzicht auf risikoreichere Derivat-Investitionen und die Konzentration auf das Kerngeschäft (d. h. das Wachstum von Krediten und Einlagen) konnte U.S. Bancorp eine der höchsten Renditen aller Großbanken erzielen. Kombiniert man diesen operativen Konservatismus mit einem im Vergleich zu anderen Großbanken deutlich höheren digitalen Engagement, so erhält man ein Rezept für eine sehr effiziente Bankaktie.

Die dritte große Beteiligung ist die Bank of America (WKN: 858388), die zum Ende des ersten Quartals ebenfalls 14,9 % des Anlageportfolios von New England Asset Management ausmachte.

Die Bank of America profitiert nicht nur von langwierigen Wirtschaftsexpansionen, sondern auch von ihrer Zinssensitivität. Da die US-Notenbank die Zinsen aggressiv anheben wird, um die Inflation einzudämmen, wird keine Bank einen größeren Anstieg der Nettozinserträge verzeichnen können als die BofA. Nach Angaben des Unternehmens wird eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um 100 Basispunkte innerhalb von zwölf Monaten schätzungsweise 5,4 Mrd. US-Dollar an zusätzlichen Nettozinserträgen einbringen.

Fazit: Immer, wenn 13Fs eingereicht werden, sollte man einen genaueren Blick auf Warren Buffetts „verstecktes“ Investmentportfolio, New England Asset Management, werfen.

Der Artikel Warren Buffett und sein „verstecktes“ 6,3-Milliarden-Dollar-Portfolio: Was steckt da drin? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Sean Williams besitzt Aktien von Bank of America. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway (B shares).. Dieser Artikel erschien am 3.6.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022