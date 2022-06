Oracle: Lohnt jetzt ein Einstieg?

Oracle zählt ohnehin zu den Favoriten am US-Aktienmarkt, der Softwarekonzern konnte mit einem starken Quartalsergebnis die Markterwartungen schlagen, auch trug das Cloud-Geschäft positiv zu der Gesamtentwicklung bei. Analysten nehmen dank des beschleunigten Wachstums die Oracle-Aktie wieder in Augenschein, was dem Wertpapier ausgerechnet im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts erneut Auftrieb gegeben hatte, wie in den letzten Jahren zuvor auch. Für eine Trendwende müsste jedoch der seit Dezember letzten Jahres laufende Abwärtstrend erst noch überwunden werden.

Auf Wachstumskurs

Die positiven Signale ausgehend vom letzten Quartalsergebnis könnten Oracle kurzzeitig weiteren Auftrieb verleihen, denkbar wäre ein Anstieg an die aktuellen Monatshochs von 74,84 US-Dollar und darüber an den 50-Wochen-Durchschnitt um 78,89 US-Dollar im Rahmen eines Pullbacks. Erst über dem EMA 50 dürfte ein echter Befreiungsschlag gelingen, Gewinne an 88,06 US-Dollar würden dann sehr wahrscheinlich werden. Bricht jedoch die markante Unterstützung bestehend aus dem EMA 200, müssten Abschläge auf glatt 60,00 US-Dollar und darunter sogar in den Bereich von 52,09 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.