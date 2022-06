ZALANDO - Und noch einmal -10%

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 25,090 € (XETRA)

Die Zalando-Aktie verliert heute im frühen Handel noch einmal rund 10 % und setzt damit die Abwärtsbewegung der letzten Monate direkt fort. Am 07. Juli 2021 notierte der Wert im Hoch noch bei 105,90 EUR. Heute ist er nur noch rund ¼ wert.

Mit dem heutigen Abschlag fällt die Aktie unter das Coronatief bei 27,33 EUR. Bei 25,00 EUR verläuft der Aufwärtstrend seit dem Allzeittief vom 08. Oktober 2014. Dieses Tief liegt bei 17,01 EUR. Der Aufwärtstrend liegt in der Nähe der Erstnotiz vom 01. Oktober 2014. Die Aktie startete mit einem Kurs von 24,10 EUR in ihr Börsendasein. In diesem Bereich verläuft auch eine abfallende Trendlinie über die letzten Zwischentiefs.

Zeit für eine Erholung

Eigentlich wäre die Zeit für eine größere Erholung in der Zalando-Aktie gekommen. Ein Kaufsignal, das auf den Start einer solchen Bewegung hindeutet, zeigt sich aber bisher nicht. Kommt es aber zu einem solchen Signal wäre eine Erholung bis 29,91 EUR und später ca. 35 EUR problemlos möglich. Sollte der Wert aber diese Chance nicht nutzen und den Unterstützungsbereich um 25,00-24,10 EUR durchbrechen, dann wäre eine weitere Verkaufswelle gen Allzeittief kaum zu vermeiden.

Fazit: Für Trader, die sich trauen, in fallende Messer zu greifen, bietet sich hier aktuell ein sehr gutes CRV. Aber die Trefferquote bei solchen Trades wird immer gering sein. Eine niedrige Trefferquote gehört zwangsweise zu einem sehr guten CRV.

Zusätzlich lesenswert:

NVIDIA - Direkt wieder abwärts?

GEWINNWARNUNG – Diese Aktien soll es treffen!

NORDEX – Das nächste Desaster

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Zalando SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)