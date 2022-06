Trading-Chance Shop Apotheke: Relative Stärke … das sieht gut aus!

Werbung

Wieso zeigt sich ausgerechnet die Aktie der Shop Apotheke momentan so stabil, während andere Aktien kräftig verkauft werden? Es könnte daran liegen, dass mehr und mehr Anlegern der Gedanke kommt, dass die Online-Apotheken davon profitieren könnten, wenn immer mehr Verbraucher den Gürtel enger schnallen müssen, einfach, weil sie deutlich günstiger anbieten als die Apotheken vor Ort.

Warten auf das E-Rezept

Hinzu kommt der Faktor des E-Rezepts. Ein Aspekt, der die Aktie zwischen Dezember und Februar massiv gedrückt hatte, jetzt aber zu einem stabilisierenden bis positiven Faktor werden kann. Worum geht es da? Für rezeptpflichtige Medikamente muss der Kunde das Rezept einreichen. Und da das bislang nur in Papierform vorliegt, muss es umständlich per Brief übersendet werden. Ein Weg, der seine Zeit dauert und aufwändig ist, daher weichen die meisten Kunden dann doch auf die Apotheke vor Ort aus. Mit dem E-Rezept wird sich das ändern, denn da wird dann einfach ein Code gescannt, der unmittelbar beim Bestellvorgang an die Online-Apotheke geht.

Sobald das flächendeckend möglich ist, kann das Umsatz und Gewinn spürbar steigern. Das E-Rezept sollte ursprünglich schon Ende 2021 kommen, wurde dann aber immer wieder verschoben. Jetzt soll es aber … wenngleich bislang offiziell noch nicht bestätigt … im September losgehen. Das würde für die Shop Apotheke massiven Auftrieb bedeuten.

Denn auch, wenn der Umsatz schon lange stetig zulegt, operiert das niederländische Unternehmen noch in der Verlustzone. Das würde sich dann wohl zügig ändern. Und dann wäre der derzeitige Level der Aktie in der Tat günstig. Das alleine kann aber nicht die Basis einer Trading-Chance sein, denn solange offen ist, wann das E-Rezept startet, könnte die Aktie noch Wochen und Monate seitwärts laufen. Der Chart selbst muss ebenfalls Argumente bieten. Aber das tut er momentan ja.

In einem schwachen Gesamtmarkt die Aufwärtstrendlinie verteidigt

Wir sehen im Chart, dass es im Wochenverlauf gelungen ist, die Aktie von der allgemein stark abwärts gerichteten Tendenz des Gesamtmarkts abzukoppeln und die aus den Tiefs der Monate April und Mai zusammengesetzte Aufwärtstrendlinie sauber zu verteidigen. Solange das so bleibt, hat die Aktie Chancen nach oben. Damit könnte man, will man hier auf der Long-Seite agieren, knapp unter diese Linie einen Stop Loss legen, denn würde diese Trendlinie fallen, wäre das bullische Setup eliminiert.

Quelle: marketmaker pp4

Am 20. Mai hatten wir hier bereits eine Trading-Chance Long vorgestellt, die zügig in die Gewinnzone lief. Wer diese Gewinne noch nicht mitgenommen haben sollte, könnte jetzt über einen Zukauf nachdenken, denn der Stop Loss, den wir bei 79 Euro ansiedeln würden, läge klar über dem damaligen. Von Vorteil ist, dass die im Anfang Juni gestartete Korrektur die überkaufte Konstellation der markttechnischen Indikatoren beendet hat: Jetzt würde der hier im Chart unten mit eingeblendete Stochastik-Oszillator wieder Luft nach oben bieten.

Eine Trading-Chance für risikofreudige Akteure

Man sollte im Hinterkopf haben, dass diese Trading-Chance definitiv sehr spekulativ ist. Denn auch, wenn die Aktie selbst in einem kurzfristigen Aufwärtstrend läuft und auf fundamentaler Ebene Argumente für steigende Kurse vorliegen, bewegen wir uns insgesamt dennoch in einem bärischen Gesamt-Umfeld.

Wir haben für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten Morgan Stanley herausgesucht, das mit seinem Basispreis & K.O.-Level von 60,12 Euro einen Hebel von knapp 2,8 ausweist. Einen Stop Loss würden wir in der Aktie bei 79 Euro, knapp unter dem Wochen-Verlaufstief, ansiedeln, das wäre auf das Long-Zertifikat bezogen ein Kurs von ca. 1,90 Euro. Die WKN dieses Morgan Stanley-Zertifikats auf die Shop Apotheke lautet MD4VUR.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 91,95 Euro, 105,25 Euro, 110,59 Euro, 113,40 Euro, 117,70 Euro

Unterstützungen: 80,98 Euro, 65,28 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Shop Apotheke

Basiswert Shop Apotheke WKN MD4VUR ISIN DE000MD4VUR0 Basispreis 60,120 Euro K.O.-Schwelle 60,120 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 2,79 Stop Loss Zertifikat 1,90 Euro

