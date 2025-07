AKTIE IM FOKUS: BMW ziehen an Dax-Spitze - Positive Aussagen aus Call vor Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BMW haben am Donnerstag angezogen und damit ihre jüngste Rally beschleunigt. Börsianer begründeten dies mit positiv aufgenommenen Aussagen aus einer Konferenz mit Analysten vor den anstehenden Quartalszahlen. Die Papiere des Münchener Autobauers zogen um 3,4 Prozent auf 84,76 Euro an. Damit setzten sie sich an die Spitze des kaum veränderten, deutschen Leitindex Dax . Eine BMW-Sprecherin bestätigte auf Nachfrage den positiven Ton des Calls.

Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan verwies vor allem auf die Kommentare des Managements, in denen es die Generierung von freiem Cashflow für das Jahr sowie eine stärkere Generierung von freiem Cashflow gegenüber dem Vorquartal bekräftigte. Dies sei auf diszipliniertes Investitions- und Bestandsmanagement sowie Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen./la/jha/