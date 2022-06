onvista Mahlzeit: Dax bleibt verhalten - Carnival, Bayer, Telekom und Pfizer haucht Valneva-Aktie neues Leben ein!

Der Dax ist zu Beginn der Woche noch vorsichtig, aber wird gegen Mittag schon wieder etwas mutiger und liegt rund ein halbes Prozent im Plus. Weiterhin mangelt es den Märkten an positiven Nachrichten, welche Anleger zum zugreifen animieren könnten. Bei einzelnen Aktien hingegen schießt die Fantasei allerdings in die Höhe. Hintergrund sind dabei meistens neue Kooperationen.

So steigt zum Beispiel Pfizer bei Valneva ein, MGM kooperiert mit Carnival und der amerikanische Pharmariese Merck könnte seine Fühler nach einem Krebsspezialisten ausgestreckt haben.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: MGM, carnival, Pfizer, Valneva, Merck, Seagen, Bayer, Telekom, Tops&Flops, Thyssenkrupp, De Nora, Ilika, Oerstedt & Zuschauerfragen