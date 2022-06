DGAP-News: Nova Property Fund Management expandiert und eröffnet Niederlassung in Lausanne (deutsch)

Nova Property Fund Management expandiert und eröffnet Niederlassung in Lausanne

^ Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Immobilien Nova Property Fund Management expandiert und eröffnet Niederlassung in Lausanne 21.06.2022 / 07:00 --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung, 21. Juni 2022 Die Nova Property Fund Management AG eröffnet am 1. September 2022 eine neue Niederlassung in Lausanne und erweitert gleichzeitig ihr Team an Immobilienspezialisten vor Ort. Damit unterstreicht sie das Investitionspotenzial und die Wichtigkeit der Romandie im Schweizer Immobilienmarkt. Mit der zentral gelegenen Geschäftsstelle an der Avenue de la Gare 41 in Lausanne verstärkt die Nova Property Fund Management AG ihre Partnerschaften und Aktivitäten in der Romandie. Das Büro wird von Michel Burgunder, Managing Director und Co-Leiter Transaktionen, einem erfahrenen und in der Westschweiz sehr gut vernetzten Immobilienexperten, geführt. Michel Burgunder ist für Akquisitionen in der Region verantwortlich und das Team vor Ort wird mit Alexandre Sizonenko als Asset Manager und Philippe Munch als Projektmanager für Bauprojekte ergänzt. Alexandre Sizonenko ist ein profunder Kenner des Westschweizer Immobilienmarktes und verfügt angesichts seiner anerkannten Immobilienkompetenz, seines dichten beruflichen Netzwerks und seiner langjährigen und erfolgreichen Erfahrungen über ein ausgezeichnetes fachliches Know-how. Er ist seit 2021 für Nova Property Fund Management AG tätig. In seinen früheren Berufsstationen war er Directeur bei M3 Groupe (2020-2021) und Directeur General Adjoint bei Comptoir Immobilier SA (2005-2020). Philippe Munch, ist ein ausgewiesener Immobilienprojekt- und Baumanager und blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in diesem Sektor zurück. Als Projektmanager und Leiter Immobilienentwicklung arbeitete er bei verschiedenen Tochterfirmen der Bouygues Gruppe (2013-2022), davor war er Kaufmännischer Leiter bei CKD Claude Kesser Développement AG (2001-2013). Für Marcel Denner, COO der Nova Property Fund Management AG, ist der neue Standort in Lausanne und der Ausbau eines lokal ansässigen Teams zentral für den Erfolg in der Westschweiz: «Unser Team ist in der Romandie bestens vernetzt, es kennt die lokalen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Kunden vor Ort. Die Eröffnung des neuen Standorts ist für uns ein wichtiger Meilenstein in der konsequenten Umsetzung unserer Wachstumsstrategie.» Nova Property Fund Management AG ist in der Westschweiz bereits gut positioniert. Sie verwaltet aktuell in ihrem eigenen Immobilienfonds und über weitere in Anlageberatungsmandaten betreute Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen ein Portfolio mit 20 Liegenschaften und einem Marktwert von rund CHF 430 Millionen in den Kantonen Genf (40%), Waadt (40%), Wallis (19%) und Neuenburg (1%). Kontaktpersonen: Marcel Schneider Marcel Denner CEO COO [1]marcel.schneider@novaproperty.ch [1]marcel.denner@novaproperty.ch 1. 1. mailto:marcel.schneider@novaproper mailto:marcel.denner@novaproper ty.ch ty.ch Nova Property Fund Management AG Feldeggstrasse 26 CH-8008 Zürich T +41 44 276 40 40 info@novaproperty.ch www.novaproperty.ch Nova Property Fund Management AG Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 2.5 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten. --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Nova Property Fund Management AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41442764040 E-Mail: info@novaproperty.ch Internet: www.novaproperty.ch EQS News ID: 1379777 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1379777 21.06.2022 °