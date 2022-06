BITCOIN - Ich mache mir Sorgen

Bitcoin BTC/USD - Kurs: 20.095,00000 $ (Bitfinex)

Es gibt Marktphasen, in denen Fondsmanager, Analysten, Journalisten mit ihren Ansagen in Serie einfach falsch liegen. Klar, sowas kann passieren. Solange eine Korrelation der Aussagen in Bezug auf die anschließenden tatsächlichen Kursbewegungen vorliegt, ist es gut für den Zuschauer und Leser. Im vorliegenden Fall bei Jim ist es also derzeit eine stark gegenläufige Korrelation. Exakt im Hoch hat er Öl-Aktien zum Kauf empfohlen. Was taten die Kurse der Öl-Aktien ? Sie fielen exakt nach seiner Empfehlung. Insofern bin ich zusammengezuckt, als ich sah, dass er nun plötzlich so bärisch für Bitcoin ist. Es entspricht meiner technischen Bewertung, die ich am 18. Juni veröffentlichte. S. Kopie der Kurzmeldung unten anbei.

Nun, ich stelle die charttechnische Bewertung nicht um. Aber immerhin: Mir war es wert, Jims Ansage hier zu erwähnen. Wer Bitcoin derzeit noch shortet und auf fallende Kurse spekuliert, sollte achtsam sein. Ich arbeite in dem derzeitigen Marktumfeld gerne mit dünnen grauen Prognosepfeilen. Sobald sich das Marktumfeld wieder relevant aufhellt, werde ich wieder wie gewohnt mehr dicke schwarze und blaue Prognosepfeile in den Skizzen nutzen.

18.06.2022 - 12:56 Uhr

2021 bildete sich ein großes Doppeltop-Muster aus, ein großes bärisches Trendwendemuster. Durch den Bruch der Unterstützung bei 29.343 USD Unterstützung wurde das Doppeltop getriggert.

Der Abverkauf ist so stark dynamisch, dass heute sogar die Unterstützung bei 20.000 USD nach unten gerissen wird. Muss man gut beobachten in den nächsten Tagen, ob sie im 20.000 USD auspendeln und möglicherweise versuchen einen Boden auszubilden. Bis jetzt nicht.

Ein echter Bruch der 20.000 USD würde ein Folgeverkaufssignal in Richtung 13.675 USD triggern. El Salvador wirds nicht freuen. Und Elon Musk auch nicht: Tesla hält eine nicht kleine Bitcoinposition, 43.200 Bitcoins. (Kryptowährungen habe ich in den letzten Monaten nahezu ausschließlich auf Guidants PROmax technisch kommentiert).

