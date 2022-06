Corona-Fälle in Indien nehmen zu - 17 000 Tagesneuinfektionen

NEU DELHI (dpa-AFX) - In Indien steigen die Corona-Zahlen wieder. Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 17 336 Neuinfektionen an einem Tag. Das ist die höchste Zahl seit dem Abflauen der jüngsten Welle im Februar, also seit rund vier Monaten, wie offizielle Daten zeigen. Seit einiger Zeit nehmen die Fallzahlen in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land wieder etwas zu. Die meisten bekannten Fälle stammen derzeit aus dem reichsten Bundesstaat Maharashtra mit der Finanzmetropole Mumbai. Aus Maharashtra stammten mehr als 5000 der gut 17 000 Neuinfektionen.

Seit Pandemiebeginn wurden in Indien 43,3 Millionen Corona-Infektionen sowie knapp 525 000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert. Zu Höchstzeiten während der bisher schlimmsten Welle in Indien wurden rund 400 000 Fälle pro Tag erfasst./asg/DP/nas