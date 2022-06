SARTORIUS - Unterstützung hält zunächst, wird daraus mehr?

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 331,300 € (XETRA)

Nach dem Allzeithoch bei 631,60 EUR vom 30. November 2021 schwenkte die Sartorius-Aktie in eine massive Abwärtsbewegung ein. Die Aktie durchbrach dabei den Aufwärtstrend seit April 2009 und fiel auf ein Tief bei 303,60 EUR.

Dieses Tief geriet in den letzten Tagen unter Beschuss. Die Aktie notierte mehrfach knapp darunter, erholte sich aber wieder. Seit gestern zieht der Aktienkurs deutlich an. Heute ist die Aktie mit einem Plus von über 5 % phasenweise der größte Gewinner im DAX.

Mit dem Anstieg der letzten beide Tage ergibt sich die Chance auf einen Doppelboden. Die Nackenlinie liegt bei 384,30 EUR. Sie ist noch ein gutes Stück vom aktuellen Kurs entfernt.

Zunächst nur eine Erholung

Der Anstieg seit gestern macht den Bullen in der Sartorius-Aktie auf kurzfristige Sicht Hoffnung. Allerdings wartet schon im Bereich um 346,61 EUR eine erste wichtige Hürde. Erst wenn die Aktie diese Hürde durchbricht, dann ergibt sich eine reelle Chance auf den Doppelboden. Und erst mit einem stabilen Ausbruch über 384,30 EUR wäre dieser vollendet. Erst dann ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 503,53 EUR.

Sollte der aktuelle Bodenbildungsversuch misslingen und die Aktie stabil unter 303,60 EUR abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 274,71-273,00 EUR oder sogar 243,20 EUR drohen.

Fazit: Es gibt erste Anzeichen für eine Bodenbildung in der Sartorius-Aktie. Aber noch ist dieser nicht vollendet. Die Aktie ist daher noch kein Kandidat für eine mittelfristige Investition, könnte es aber in einigen Tagen werden.

