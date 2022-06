DGAP-News: Nordex SE: Kapitalerhöhung in Höhe von 139,2 Millionen Euro durch Privatplatzierung bei Ankeraktionärin Acciona S.A

DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Nordex SE: Kapitalerhöhung in Höhe von 139,2 Millionen Euro durch Privatplatzierung bei Ankeraktionärin Acciona S.A



26.06.2022 / 21:52

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG VERBOTEN IST, BESTIMMT. Pressemitteilung Nordex SE: Kapitalerhöhung in Höhe von 139,2 Millionen Euro durch Privatplatzierung bei Ankeraktionärin Acciona S.A. Hamburg, 26. Juni 2022. Heute hat die Nordex SE ("Nordex" oder das "Unternehmen"; ISIN: DE000A0D6554) angekündigt, eine Kapitalerhöhung von nahezu 10 Prozent in Form einer Privatplatzierung an seine Ankeraktionärin Acciona S.A. (“Acciona”) durchzuführen und einen Brutto-Emissionserlös von ca. 139,2 Millionen Euro zu erzielen. Unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals wird Nordex sein Grundkapital um 16.002.103,00 Euro auf 176.023.138,00 Euro erhöhen durch Ausgabe von 16.002.103 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Ausgabepreis von 8,70 Euro je Aktie an Acciona, entsprechend dem Schlusskurs vom Freitag, dem 24. Juni 2022. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 voll dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung ist Teil der Strategie, die Liquidität des Unternehmens zu erhöhen und die Bilanz zu stärken und dieses abzusichern gegen die kurzfristigen Risiken, denen der Sektor ausgesetzt ist. Das Unternehmen bleibt weiter gut positioniert, mittelfristig eine verbesserte Profitabilität mit dem strategischen Ziel einer Konzern-EBITDA-Marge von 8 Prozent zu erzielen, sobald sich das Marktumfeld stabilisiert hat und sich die aktualisierten Preis-Systeme bei den neuen Aufträgen auswirken. Nordex erwartet, dass die Nachfrage in der Branche langfristig deutlich steigen wird. Wesentliche Treiber sind steigende ambitionierte Net-Zero-Emissionsziele, wobei das anhaltende Momentum durch den gegenwärtigen Fokus auf Energiesicherheit beschleunigt wird. „Wir begrüßen sehr, dass unsere Ankeraktionärin Acciona ihr Engagement erneut verstärkt und Nordex mit zusätzlichem Eigenkapital unterstützt. Dieser Schritt ist eine wichtige Säule unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung", sagt José Luis Blanco, Chief Executive Officer (CEO) der Nordex Group. „Zudem ist dies ein klarer Vertrauensbeweis in das enorme Potenzial der Onshore-Industrie und in unser Unternehmen.“ Über die Nordex Group Die Gruppe hat über 40 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Kontakt



Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

fzander@nordex-online.com Nordex SE

Tobias Vossberg

Telefon: +49 (0) 173 457 3633

tvossberg@nordex-online.com Diese Bekanntmachung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

