BAIDU - Mal schauen, ob das klappt

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 154,330 $ (Nasdaq)

Baidu ist die größte Internet-Suchmaschine in China mit einem Anteil von 84 % des Suchmaschinenmarktes im September 2021 laut dem Webanalyseunternehmen Statcounter. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen 62 % der Einnahmen aus Online-Marketing-Dienstleistungen über seine Suchmaschine. Neben seiner Suchmaschine ist Baidu ein technologieorientiertes Unternehmen, dessen andere wichtige Wachstumsinitiativen die Cloud für künstliche Intelligenz, Videostreaming-Dienste, Spracherkennungstechnologie und autonomes Fahren sind.

Seit Mitte März hat die Aktie einen Doppelboden auf der 100 USD-Preismarke ausbilden können. Seit Wochen pendelt der Aktienkurs im Bereich dieser rot gestrichelten Abwärtstrendlinie seit März 2021. Ein überzeugender Kursanstieg über diese Barriere bei 156 USD, würde aus charttechnischer Sicht vorsichtig den Weg in Richtung 231 USD freiräumen. In diesem Marktumfeld besser einmal mehr abwarten und wenn man etwas unternimmt, erstmal lediglich mit einem ersten kleinen Kapitaleinsatz. Status quo: Der Aktienkurs notiert unter 156 USD, der Abwärtstrend ist also derzeit noch intakt!

Baidu Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)