DGAP-News: USU stattet SMS group mit Gesamtlösung für IT Service Management aus

USU stattet SMS group mit Gesamtlösung für IT Service Management aus



27.06.2022 / 10:16

Möglingen, 27. Juni 2022 Die SMS group, international führender Anbieter auf dem Gebiet des metallurgischen Anlagenbaus, hat sich für die Lösung USU IT Service Management (ITSM) entschieden. Ziel ist die Zentralisierung, übergreifende Steuerung und weitere Automatisierung der IT-Service-Prozesse im Zuge der konzernweiten IT-Reorganisation. Abgelöst wird ein selbst entwickeltes, auf SAP-basierendes Asset- und Service-System, das nur Teilbereiche abdeckte und heutige Anforderungen der internationalen Gesellschaften an durchgehend integrierte Service-Prozesse mit zeitgemäßer Usabilty nicht mehr erfüllen konnte. Die Entscheidung zugunsten USU fiel nach einer umfangreichen Marktevaluierung des zuständigen Kompetenzpartners ORBIT aufgrund der Funktionsbreite und -tiefe der modularen und skalierbaren USU-Lösung. Im Rahmen eines Proof-of-Concept konnten USU-Experten alle angegebenen Use Cases professionell umsetzen. Neben den klassischen ITSM-Modulen war die Integration von IT Financial Management sowie die Option, im weiteren Verlauf auch die Lösung für Software Asset Management zu implementieren, besonders wichtig. Damit war die notwendige Planungs- und Zukunftssicherheit gewährleistet. In der ersten Projektphase ist vor allem die Umsetzung der Disziplinen Asset sowie Configuration Management, Service Request und Change Management vorgesehen. Parallel dazu soll bis Ende des Jahres das Projekt für Software Asset Management starten. Mit dem Bezug des neuen Rechenzentrums 2023 soll die Ausbaustufe mit der Realisierung von Incident, Problem, Financial Management sowie Self Service beginnen. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

Über USU



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



