Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc. Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.06.2022 Kursziel: 10,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Stellantis beteiligt sich an Lithiumhersteller Vulcan Energy - Positiver Newsflow für Rock Tech erwartet Vulcan Energy hat am Donnerstag die Beteiligung des Autobauers Stellantis an dem Lithiumhersteller vermeldet. Wir sehen hierdurch die Equity Story von Rock Tech Lithium gestärkt und sind der Meinung, dass dies positiven Newsflow in Bezug auf den Projektfortschritt von Rock Tech zur Folge haben wird. Hintergrund der Beteiligung: Vulcan Energy plant die Errichtung einer Produktion von Lithiumhydroxid in Deutschland. Bereits im November 2021 wurde die Unterzeichnung eines Abnahmevertrages zwischen Vulcan Energy und Stellantis ab 2026 über fünf Jahre vermeldet. Der Autobauer Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, JEEP) zeichnet nun eine Kapitalerhöhung über 50 Mio. Euro und wird mit ca. 8% der Stimmrechte ein bedeutender strategischer Investor von Vulcan Energy. Zudem verlängerten die Parteien den bestehenden Abnahmevertrag für Lithiumhydroxid auf nunmehr zehn Jahre. Das Kapital soll nach Angaben von Vulcan Energy in die weitere Erschließung der Explorations- und Produktionsstätte in Deutschland investiert werden. Das Investment von Stellantis ist die erste bekannte Direktbeteiligung an einem börsengelisteten Lithiumhersteller durch einen OEM. Implikationen für Rock Tech: Neben den zahlreichen bekannten Projekten zur Lithiumproduktion sind die Projekte von Vulcan Energy und Rock Tech sehr vergleichbar. So plant auch Rock Tech die Errichtung einer Produktion für Lithiumhydroxid in Deutschland mit Produktionsbeginn in 2024. Hiermit tragen beide Unternehmen zur Reduzierung der Abhängigkeit von Lithiumlieferanten aus China bei, wo sich aktuell der wesentliche Anteil der globalen Lithiumproduktion befindet. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen zwischen der EU und China gehen wir daher von politischen Impulsen für eine Lithiumproduktion in Europa aus, was sich u.E. positiv auf Rock Tech auswirken wird. Die Bekanntgabe der Beteiligung von Stellantis erhöht u.E. weiterhin sowohl die Abschlusschancen bei der Finanzierung der Produktionsanlagen als auch von Lithiumabnahme- und lieferverträgen für Rock Tech. Außerdem ist eine Beteiligung eines Automobilunternehmens an Rock Tech nach dem Vorbild von Vulcan Energy/Stellantis u.E. nicht ausgeschlossen. Wir halten kurzfristigen Newsflow mit Blick auf diese strategischen bedeutsamen Faktoren für denkbar. Veränderung der Bewertung möglich: Nachrichten zu dem Abschluss von der Finanzierung, dem Fortschritt im Genehmigungsverfahren oder Abschlüssen von Abnahme- oder Lieferverträgen sollten u.E. zu einer Neubewertung von Rock Tech führen, da hierdurch die Visibilität eines erfolgreichen Produktionsstarts deutlich steigt. Fazit: Nach der Beteiligung von Stellantis an Vulcan Energy erwarten wir positiven Auftrieb für die Aktie von Rock Tech. Auf Basis von Aktualisierungen der Bewertungsspanne in der Peergroup bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 10,50 CAD (zuvor: 9,50 CAD). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24471.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °