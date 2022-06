onvista Mahlzeit: Dax bleibt auf der Hut - Robinhood, Nike, VW und jetzt startet BYD-Tochter mit Apple-Spekulation starkes Kurs-Comeback

Der Dax lässt sich heute nicht von der schwächelnden Wall Street aus der Ruhe bringen. Nach einer starken Vorwoche - die beste seit Mai - kam die Wall Street sehr verhalten aus den Startlöchern. Der Dax hingegen verzeichnete in der vergangenen Woche ein hauchdünnes Minus und hat daher einiges an Nachholpotenzial.

Christine Lagarde hat sich zum anstehenden, neuen Instrument der EZB geäußert, das ein starkes auseinanderdriften der Zinsen verhindern soll. Es wird keine Hilfe ohne Voraussetzungen an die einzelnen Haushalte der Länder geben. Wie die dann aussehen hat Lagarde nicht genannt. Auch beim Thema Rezession ist die Chefin der Europäischen Zentralbank och sehr entspannt. War sie beim Thema Inflation auch sehr lange. Hoffentlich gibt es hier nicht ein ähnliches Erwachen für Lagarde.

Robin Hood wird als Übernahmekandidat gehandelt, VW verkauft wohl ein Minderheitsbeteiligung an seinem amerikanischen Netz von Ladestationen an Siemens und jetzt gibt eine BYD-Tochter richtig Gas an der Börse.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Robinhood, Nike, Moran Stanley, BYD, Siemens Healthineers, VW, Siemens, Daimler Truck, Tops&Flops, Eventim, Bico, Stora Enso, Anta Sports, Flex LNG, Scout24