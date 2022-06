Störungen bei Flugsicherung behoben - Flugverkehr beeinträchtigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der gesamte europäische Luftraum war am frühen Mittwochmorgen zwischen drei Uhr und neun Uhr morgens durch Störungen bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen bei Frankfurt beeinträchtigt.

Auch am Flughafen Frankfurt kam es nach Angaben von Fraport zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen. Die Abflugtafel auf der Homepage des Frankfurter Flughafens zeigte zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr rund 20 annullierte Flüge an. "Seit 9.00 Uhr steht das System wieder zu 100 Prozent zur Verfügung, die Störungen sind alle behoben", sagte eine Sprecherin der DFS, deren Lotsen die Starts und Landungen an den 15 ausgewiesenen internationalen Flughäfen in Deutschland überwachen. Bei einem Software-Update sei es zu Problemen gekommen. Wieviele Flüge insgesamt von den Störungen betroffen waren, konnte die DLF nicht sagen.

Charts zu den Werten im Artikel FRAPORT AG ADR 2/1 O.N.

Fraport

In den vergangenen Wochen hatte bereits der Personalmangel an den Flughäfen in Deutschland aber auch in anderen Ländern teilweise zu Chaos in der Abfertigung von Passagieren geführt.

(Bericht von Anneli Palmen und Rachel More, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)