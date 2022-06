2 super Aktien mit KGV unter 10

The Motley Fool · 30.06.2022, 08:53 Uhr

An den Börsen sind die Zeiten stetig steigender Kurse vorerst vorbei. Was auf den ersten Blick nach einer Katastrophe aussieht, wird sich für langfristig orientierte Anleger als große Chance herausstellen. Denn auch wenn die Kursverluste bei einigen Aktien gute Gründe haben, sind sie nicht bei allen Aktien gerechtfertigt.

In manchen Fällen wurde vom Markt eine Überbewertung korrigiert, die sich über die letzten Jahre aufgebaut hatte.

Endlich bietet die Börse wieder richtig günstige Aktien

Sobald die Kurse aber erst mal im freien Fall sind, werden meist auch die solidesten Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Und genau in solchen Situationen lohnt es sich, zuzugreifen.

Hier sind zwei Aktien, die auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gerade extrem günstig bewertet sind.

BASF

Fangen wir mit der BASF-Aktie (WKN: BASF11) an. Bei der BASF-Aktie kann man sich nicht nur über das niedrige KGV freuen. Hier gibt es obendrauf auch noch eine sehr attraktive Dividende. Aber dazu später mehr.

Werfen wir erst mal einen Blick auf die Kennzahlen. Im vergangenen Jahr ist BASF ein beeindruckendes Comeback gelungen. Seit Jahren hatte der Konzern mit fallenden Umsätzen und Gewinnen zu kämpfen. Im letzten Jahr gab es dann die große Rückkehr zu starkem Umsatzwachstum und einem sehr ordentlichen Gewinn. Nach Steuern sind ganze 6 Euro Gewinn je Aktie übrig geblieben.

Aktuell muss man für eine Aktie aber nur 42,25 Euro zahlen (Stand: 29.06.2022). Man zahlt also nur das 7-Fache des letzten Jahresgewinns. Anders ausgedrückt könnte man eine Rendite von 14 % bekommen, wenn der gesamte Gewinn an die Aktionäre verteilt werden würde.

Natürlich zahlt BASF nicht den gesamten Gewinn als Dividende aus. Aber immerhin 3,40 Euro je Aktie sind in diesem Jahr an die Aktionäre geflossen. Zudem hat das Management betont, dass man plane, die Dividende jedes Jahr anzuheben. Legt man sich die Aktie jetzt ins Depot, kann man also mit einer Dividendenrendite von sagenhaften 8 % rechnen. Noch dazu kauft BASF seit Beginn des Jahres eigene Aktien zurück.

Kommen wir damit zum nächsten Kandidaten, nämlich der Covestro-Aktie (WKN: 606214).

Covestro

Auch die Covestro-Aktie ist extrem günstig bewertet, wenn man das KGV als Maßstab heranzieht. Im letzten Geschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie hier bei 8,37 Euro. Beim aktuellen Aktienkurs von 33,42 Euro zahlt man aber sogar nur das 4-Fache des Gewinns!

Dabei ist der Gewinn im ersten Quartal des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar noch um weitere 6 % gestiegen. Allerdings hat das Unternehmen schon davor gewarnt, dass der Gewinn im Gesamtjahr wohl unter dem Vorjahresniveau liegen werde.

Dank der hohen Gewinne kann sich auch Covestro eine ansehnliche Dividende leisten. In diesem Jahr wurden auch hier 3,40 Euro je Aktie ausgeschüttet. Wenn die Dividende auch im nächsten Jahr auf diesem Niveau konstant gehalten wird, kann man sich bei dieser Aktie über eine extrem attraktive Rendite von 10 % freuen. Viel mehr kann man sich als Aktionär wohl kaum wünschen.

