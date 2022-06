Schwere Kämpfe um ostukrainische Frontstadt Lyssytschansk

Kiew (Reuters) - Russland treibt seine Offensive im Osten der Ukraine voran.

Die Frontstadt Lyssytschansk stand nach Angaben der Behörden am Donnerstag unter unerbittlichem Dauerbeschuss. Man versuche weiter, die verbliebenen rund 15.000 Einwohner in Sicherheit zu bringen. "Die Kämpfe gehen unaufhörlich weiter. Die Russen sind ständig in der Offensive. Es gibt keine Pause", sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj. Am Morgen hätten russische Truppen die Ölraffinerie von Lyssytschansk angegriffen. Die pro-russischen Separatisten in der Region erklärten, dass die Raffinerie bereits vollständig erobert sei. Auch alle Straßen in die Stadt würden von russischen und pro-russischen Kräften kontrolliert, sagte der Botschafter der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk laut der russischen Nachrichtenagentur RIA.

Die russischen Truppen versuchen die Stadt einzukesseln. Nach der Eroberung der wochenlang umkämpften Nachbarstadt Sjewjerodonezk am Wochenende ist Lyssytschansk die letzte größere Bastion der ukrainischen Streitkräfte in der Region Luhansk, die gemeinsam mit der Region Donezk den Donbass in der Ukraine bildet. Russland hat die Einnahme der Industrieregion Donbass als ein Hauptziel bezeichnet.

Auch rund um die nordöstliche Großstadt Charkiw gingen die Kämpfe weiter. Die russische Armee setze hier ihre Angriffe mit Panzern, Mörsern und Raketen fort, teilte das ukrainische Militär mit. Auf einem Video waren Polizisten und Rettungskräfte zu sehen, die am Mittwoch die zerstörten Überreste einer Fabrik und beschädigte Wohngebäude in Charkiw durchsuchten. In dem beschossenen Gebiet habe es keine Militäreinheiten gegeben, sagte der Polizeichef der Region, Wolodymyr Tymoschko, zu Reuters. In der südlichen Region Cherson schlugen die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben mit Artillerieangriffen zurück.

Russland nennt den Krieg eine "spezielle Militäroperation", um die Ukraine von gefährlichen Nationalisten zu befreien. Die Ukraine und der Westen werfen Russland einer unprovozierten Angriffskrieg vor.