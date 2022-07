Zumtobel steigert die Dividende

Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307) will für das vergangene Geschäftsjahr 2021/22 eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie ausschütten, nachdem im letzten Jahr 0,20 Euro ausbezahlt wurden. Beim aktuellen Börsenkurs von 7,07 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 4,95 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 29. Juli 2022 statt. Auszahlung der Dividende ist der 5. August 2022 und Ex-Dividenden Tag ist der 2. August 2022.

Der Gruppenumsatz des Konzerns aus Dornbirn stieg im Geschäftsjahr 2021/22 im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro, wie am Freitag berichtet wurde. Das operative Ergebnis der Gruppe (EBIT) betrug im Geschäftsjahr 2021/22 60,8 Mio. Euro (Vorjahr: 43,4 Mio. Euro). Die Umsatzrendite stieg von 4,2 Prozent auf 5,3 Prozent. Das Jahresergebnis stieg marginal auf 45,8 Mio. Euro (Vorjahr: 45,6 Mio. Euro). Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 1,06 Euro (Vorjahr: 1,06 Euro).

Das laufende Geschäftsjahr 2022/23 wird mit einer Steigerung der Umsatzerlöse in einer Größenordnung von 3 Prozent bis 6 Prozent sowie einer EBIT-Marge von 4 Prozent bis 5 Prozent (Geschäftsjahr 2021/22: 5,3 Prozent) gerechnet. Zumtobel beschäftigt knapp 5.800 Mitarbeiter.

