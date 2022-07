Top-Aktien, die eigentlich keine 5 % Dividendenrendite haben sollten (oder 6 %!)

Es gibt gewisse Top-Aktien, bei denen die Dividendenrendite als fundamentale Kennzahl bereits zeigt: Sie sind zu preiswert. Ein hoher Wert gemixt mit einem nachhaltigen Ausschüttungsverhältnis und einem defensiven Geschäftsmodell kann das schaffen. Aber was eine Dividendenaktie attraktiv macht, das weißt du mit Sicherheit.

Vonovia (WKN: A1ML7J) und Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) sind jedenfalls solche Top-Aktien. Ich glaube, dass sie keine 5 % Dividendenrendite haben sollten. Beziehungsweise: In einem Fall sogar zwischenzeitlich 6 %, was wirklich hoch ist!

Vonovia: Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite!

Vonovia ist eine erste Top-Aktie, die im Moment sogar über 5 % Dividendenrendite kommt. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 30,59 Euro und einer zuletzt ausgezahlten Dividende von 1,66 Euro je Aktie liegt der Wert sogar bei 5,42 %. Ein vergleichsweise hoher Wert. Es geht schließlich bei dem DAX-Konzern um Wohnimmobilien.

Mit einer halben Million Einheiten ist die Ausgangslage vergleichsweise hoch und ebenfalls defensiv. Investoren stören sich bei Vonovia im Moment offenbar daran, dass die Verschuldung vergleichsweise hoch ist. Steigende Zinsen, so die Theorie, könnten das operative Fundament beeinträchtigen und zu einem schlechteren Finanzergebnis führen. Ja, das Risiko besteht auch. Aber ist es nicht zu hoch bewertet?

Im Endeffekt ist die Top-Aktie Vonovia mit 5 % Dividendenrendite auch mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von voraussichtlich unter 11 bepreist. Das ist vergleichsweise preiswert und blendet für mich die Chance aus. Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass das Management die eigenen Immobilien mit einem Kredit-Hebel finanziert hat. Natürlich sollte die Zentralbank die Zinsen nicht zu schnell zu stark erhöhen, aber das kann man als Foolisher Investor ja mal beobachten.

Innovative Industrial Properties: Sogar 6 %!

Die Top-Aktie Innovative Industrial Properties besitzt derzeit sogar 6 % Dividendenrendite. Zumindest, wenn wir die jetzige Quartalsdividende von 1,75 US-Dollar mit dem Aktienkurs von 110,65 US-Dollar ins Verhältnis setzen. Das ist selbst für einen Real Estate Investment Trust nicht wenig. Aber insbesondere für diesen REIT nicht.

Innovative Industrial Properties ist schließlich für sein starkes Wachstum bekannt. Im letzten Quartal kletterten die Funds from Operations je Aktie um 38 % im Jahresvergleich. Wohingegen die Dividende zwar in diesem Quartal stagnierte, aber im Quartal davor um 16,7 % erhöht worden ist. Deutlich zweistellige Wachstumsraten und 6 % Dividendenrendite? Das passt für mich irgendwie nicht so recht zusammen. Wobei es in Teilen Shortseller sind, die den Aktienkurs gedrückt haben.

Die Top-Aktie ist außerdem mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 13,5 auf bereinigter Basis bewertet. Eine ebenfalls günstige Bewertung. Das Wachstum geht schließlich auch in diesem Quartal weiter. Schließlich hat das Management erneut weitere Immobilien gekauft, die zu Zuwächsen bei Umsatz und Funds from Operations führen sollten.

Der Artikel Top-Aktien, die eigentlich keine 5 % Dividendenrendite haben sollten (oder 6 %!) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

