KORREKTUR/Aktien New York Ausblick: Rücksetzer nach Rekorden - Neue Zollsorgen

(Im letzten Absatz wurde richtig gestellt, dass US Foods Performance Food übernehmen will und nicht umgekehrt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Neu entfachte Zollsorgen drohen den New Yorker Börsen nach den jüngsten Rekorden am Freitag einen Dämpfer zu verpassen. US-Präsident Donald Trump hatte tags zuvor angekündigt, die pauschalen Zölle für etliche Länder auf 15 bis 20 Prozent anzuheben. Gegen Kanada verhängte er gar Zölle von 35 Prozent. Bereits Ende Juni hatte Trump die Handelsgespräche mit dem Nachbarland aufgekündigt.

Eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent tiefer auf 44.380 Punkte. Damit würde der US-Leitindex seinen Wochenverlust auf ein Prozent ausweiten. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG 0,5 Prozent schwächer bei 22.715 Punkten, was einem Wochenminus von 0,7 Prozent entspräche. Er hatte erst am Mittwoch einen Rekord aufgestellt und der marktbreite S&P 500 am Donnerstag nachgezogen.

Die jüngste Breitseite von Trump gegen die US-Handelspartner habe wieder etwas mehr Angst ausgelöst, schrieb Rajeev De Mello, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Gama Asset Management in Genf. Vom aktuell hohen Bewertungsniveau aus wären Gewinnmitnahmen für ihn daher nicht überraschend.

Andererseits seien die Anleger des Zollthemas schon müde, kommentierte David Chao, globaler Marktstratege bei Invesco Asset Management. "Es gab einfach zu viele politische Maßnahmen, mit ständigen Aktualisierungen, Verzögerungen und neuen Ankündigungen, was zu einer verwirrenden Situation geführt hat." Zudem sind etliche Investoren weiter bereit, in Aktien zu investieren, da sie für die anlaufende Berichtssaison der Unternehmen optimistisch sind.

Auch die vor dem Wochenende anhaltende Bitcoin-Rekordjagd belegt die Risikobereitschaft. Erstmals stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp über 118.000 US-Dollar.

Davon profitierte auch die Kryptowährungs-Handelsplattform Coinbase : Deren Aktien zogen vorbörslich um weitere 0,8 Prozent an. Beim Softwarekonzern Strategy , der sich in den vergangenen Jahren zu einer Bitcoin-Holding gewandelt hat, und beim Bitcoin-Schürfer Mara Holdings konnten sich die Anteilseigner über Gewinne von 2,9 und 3,2 Prozent freuen.

Für die Aktien des Medizintechnikkonzerns Medtronic ging es um 3,2 Prozent hoch. Die US-Bank Morgan Stanley verwies auf ein Entscheidungs-Memo der Medicare-Behörde CMS zu Kostenerstattungen für Nierennervenverödungen bei Bluthochdruck. Dieses adressiere einen größeren Patientenkreis als von den meisten Anlegern erwartet, schrieb Analyst Patrick Wood.

Dass der Lebensmittel-Großhändler US Foods Kreisen zufolge seinen Konkurrenten Performance Food schlucken will, bescherte dessen Aktien ein Plus von 7 Prozent, womit sich eine weitere Rekordjagd abzeichnet. Die ebenfalls gut gelaufenen Titel des Übernahmeinteressenten zogen um 1,5 Prozent an, was ebenfalls eine Bestmarke erwarten lässt./gl/jha/