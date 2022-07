onvista Mahlzeit: Dax weiterhin auf dem absteigenden Ast - Carnival, BYD, Nio und wie dünn wird jetzt die Luft für Nel, ITM Power & Co nachdem jetzt auch Rolls Royce mitmischt

Der Dax hat zwar den ersten Handelstag im 2. Halbjahr im Plus beendet, allerdings war die dazugehörige Woche erneut gruselig. Insgesamt ging es an den vergangenen 5 Handelstagen 2,33 Prozent in die Tiefe. Christine Lagarde schockte die Märkte schon früh in der Woche. Nachdem die Inflation monatelang ja nur ein temporäres Problem für die Chefin der EZB war, geht sie nun davon aus dass die Teuerungsrate noch längere Zeit hoch bleiben wird. Genauso schnell wie Lagarde ihre Meinung ändert, sind die Märkte auch in dieser Woche abgetaucht.

Besonders die Autowerte hatten mal wieder einen schweren Stand. VW, Daimler und BMW können nach den Kursstürzen eine sehr seltene Konstellation vorweisen. Eigentlich ist die ein absolutes Kaufargument, aber aktuell sind Lieferkettenproblem und Chipmangel die beherrschenden Themen in der Branche und die Anleger trauen sich nicht zuzugreifen.

Das Wasserstoff auf dem Weg zu einer emissionsfreien Zukunft unabdingbar ist, dass merken immer mehr große Player. Nachdem sich bereits Siemens Energy und Air Liquide zusammengeschlossen haben, steigt jetzt Rolls Royce in das Geschäft mit Elektrolyseuren ein. Für Nel wird die Konkurrenz damit immer größer, können die Norweger alleine im Markt für Wasserstoff noch bestehen?

Aber nicht nur bei Nel fragen sich die Anleger, ob das Unternehmen überlebensfähig ist. Auch bei Carnival werden die Zweifel immer größer. Morgan Stanley hat die Aktie jetzt abgestuft und gesagt im schlimmsten Falle könne das Kursziel bei 0 Dollar liegen, da Inflation und eine mögliche Rezession zu einem weitern Stopp der Buchungen führen könnte.

Die Woche mit Mahlzeit - Schnell auf den Punkt informiert!

Montag: Dax legt weiter zu - Daimler Truck, Teamviewer, Morphosys und macht GM Tesla das Leben schwerer & Uber bald überflüssig?

Werbung

Dienstag: Dax bleibt auf der Hut - Robinhood, Nike, VW und jetzt startet BYD-Tochter mit Apple-Spekulation starkes Kurs-Comeback

Mittwoch: Autowerte drücken Dax runter - Rolls Royce wird der nächste Konkurrent von Nel & Co und Nio ist Opfer einer Shortattacke

Donnerstag: Lagarde treibt Inflationsängste in die Höhe - Biontech, SAP, Uniper und ist die Carnival-Aktie bald wertlos?

Freitag: Dax überlegt es sich nochmal anders - Kohl´s, BMW, Nel und 4 interessante Werte außerhalb des deutschen Tellerrandes