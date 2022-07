Baerbock reist zu G20-Beratungen - Auch Lawrow erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nimmt am Donnerstag und Freitag am Treffen der Ressortchefs der G20-Staaten in Indonesien teil.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin vom Montag bricht die Ministerin am Mittwoch nach Bali auf, wo die Ressortchefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in den folgenden zwei Tagen beraten. Zu dem Kreis gehört auch Russland, Außenminister Sergej Lawrow wird in Bali erwartet. Ein Treffen Baerbocks mit Lawrow stehe angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aber "nicht zur Debatte", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

Angesichts des Krieges könne es "kein Gipfel wie jeder andere sein", sagte ein Sprecher. Die G7-Staaten hätten aber vereinbart, das G20-Format trotz des Vorgehens Russlands aufrechterhalten zu wollen. Der genaue Ablauf des Treffens in Bali werde sich "vor Ort" klären. Man werde sich weiter eng im Kreis der führenden sieben westlichen Industriestaaten absprechen. Zu den G7 gehören Deutschland, das derzeit den Vorsitz hält, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Alle sieben gehören auch zur G20.

Üblich ist, dass die G20 zum Abschluss ihrer Beratungen eine gemeinsame Erklärung verabschieden. Dass es auch dieses Mal mit Russland am Tisch dazu kommt, gilt wegen des Angriffskriegs in der Ukraine als unwahrscheinlich. Mit Spannung erwartet wird, wie sich China bei dem Treffen positionieren wird, das auch nach Kriegsbeginn enge Beziehungen zur Regierung in Moskau unterhält. Auch Indien ist Mitglied der G20. Die Regierung in Neu-Delhi hat sich bislang nicht eindeutig von Russland distanziert.

Werbung

"HIN ZU EINER GERECHTEN WELT"

Indiens Ministerpräsident Narendra Modi war vergangene Woche zu Gast beim G7-Gipfel in Elmau in Oberbayern. Dabei hatte er sich einer Erklärung angeschlossen, in der die Staatengruppe sich zu einem regelbasierten Miteinander bekannten. "Wir verpflichten uns dazu, mit Partnern auf internationaler Ebene auf Frieden und Wohlstand hinzuwirken, und werden uns für Fortschritte auf dem Weg hin zu einer gerechten Welt einsetzen, denn gemeinsam sind wir stärker", hieß es darin.

Baerbock wird in Bali auch als amtierende Vorsitzende der G7 agieren. Zu den G20 gehören neben Deutschland, Indonesien, Russland, China und Indien sowie den anderen G7-Staaten auch Argentinien, Australien, Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, die Türkei sowie die Europäische Union. Das Treffen der Minister gilt als wegweisend für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs im November, zu dem Russlands Präsident Wladimir Putin bereits seine Teilnahme zugesagt hat.

(Bericht von Alexander Ratz und Andreas Rinke, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)