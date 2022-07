Frankreich verschärft Preiskontrollen in der Lebensmittelindustrie

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Französische Unternehmen in der Lebensmittelbranche müssen sich wegen der Inflation auf schärfere staatliche Preiskontrollen einstellen. Ziel der Regierung sei es zu prüfen, ob die erhöhten Preise gerechtfertigt sind, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Montag. Es könne nicht sein, dass Unternehmen von der Inflation profitieren. Wenn das so sei, müssten diese sanktioniert werden. Ab Dienstag soll eine Hotline eingerichtet werden, über die Unternehmen Unregelmäßigkeiten bei den Preisen melden können, so das Finanzministerium. Staatliche Verbraucherschützer hatten seit Jahresbeginn bereits 1200 Inspektionen in der Branche vorgenommen.

Die Lebensmittelpreise in Frankreich sind infolge des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschnellt und haben nach Angaben der amtlichen Statistikbehörde Insee mit einem Anstieg um 5,7 Prozent im Vorjahresvergleich den höchsten Stand seit Juli 2008 erreicht.

