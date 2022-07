ANALYSE-FLASH: Barclays senkt SAP auf 'Equal Weight' - Ziel 102 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 128 auf 102 Euro gesenkt. Die Walldorfer hätten mehrfach betont, dass hohe Kosten im Zusammengang mit der Russland-Krise das zweite Quartal belasten werden, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Marktkonsens sei dies aber so nicht enthalten. Ein weiterer Sorgenfaktor sei, dass selbst das Erreichen des unteren Endes des operativen Ergebnisziels für 2022 von einem Verkauf im vierten Quartal abhänge. Und solche Deals könnten immer noch platzen, so der Experte. Hinzu komme die Ungewissheit bezüglich des künftigen Finanzchefs./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 01:12 / GMT

Charts zu den Werten im Artikel Barclays ADR

SAP

SAP ADR

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 04:45 / GMT

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------