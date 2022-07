Bei dieser Aktie lege ich mich nach dem Ex-Dividenden-Datum auf die Lauer!

The Motley Fool · 06.07.2022, 05:57 Uhr

Sich bei einer Aktie nach dem Ex-Dividenden-Datum auf die Lauer zu legen? Ja, das macht durchaus Sinn. Warren Buffett hat schließlich ebenfalls gesagt, dass der schlaueste Zeitpunkt für Aktien ist, wenn sich niemand für sie interessiert. Nach der Ausschüttung ist das des Öfteren der Fall.

Im Kreis der Real Estate Investment Trusts liegt das Ex-Dividenden-Datum vieler Ausschütter jetzt wieder hinter uns. Bekanntlich zahlt ein Großteil dieser Dividendenaktien jeweils zum Ende eines Vierteljahres die Dividende aus. Blicken wir auf einen spannenden Namen, bei dem sich das lohnen kann.

Die Aktie nach dem Ex-Dividenden-Datum

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist die Aktie, bei der ich mich jetzt nach dem Ex-Dividenden-Datum auf die Lauer lege. Zwar dürfte es weitere spannende Namen geben, die jetzt wieder etwas preiswerter sind. Allerdings hat der Real Estate Investment Trust eine Menge zu bieten, was jetzt attraktiv erscheint.

Zum einen kommt Innovative Industrial Properties gegenwärtig auf 6,25 % Dividendenrendite, was sehr, sehr hoch ist. Auf dem Rekordhoch lag der Wert bei knapp über 2,3 %. Es hat zwar in der Zwischenzeit etwas Dividendenwachstum gegeben. Trotzdem hat sich der Aktienkurs fast gedrittelt, was insgesamt einen Discount darstellt.

Dividendenwachstum ist jedoch der zweite Grund, warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist, bei der Aktie nach dem Ex-Dividenden-Datum näher hinzusehen. Im Endeffekt ist die Dividende zwar im zweiten Quartal lediglich konstant gegeben. Davor hat es jedoch ein Wachstum von 16,7 % im direkten Quartalsvergleich gegeben. Wobei die Funds from Operations je Aktie zuvor um 38 % wuchsen. Solides, zweistelliges Wachstum bei dieser Kennzahl und den Ausschüttungen ist daher möglich.

Die 6 % Dividendenrendite lassen es bereits erahnen: Auch die Gesamtbewertung ist preiswert. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 111,94 US-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis bei lediglich 14. Für das Wachstumspotenzial ist das ein zu günstiger Wert, wenn du mich fragst.

Wachstum geht weiter!

Bei der Aktie von Innovative Industrial Properties sollte das Wachstum auch nach diesem Ex-Dividenden-Datum weitergehen. Schließlich konnte das Management im letzten Quartal erneut Deals im Bereich der Immobilien einfädeln. Das heißt, dass das Portfolio auf über 110 Einheiten gewachsen ist. Gleichzeitig wird damit auch die Qualität und defensive Klasse größer.

Im Endeffekt gibt es jetzt diese Aktie ein weiteres Mal zu einem Discount-Schnäppchen-Preis. Steigende Zinsen mögen zwar zu einem ungünstigeren Vergleichswert führen. Aber selbst mit einem moderateren Wachstum sollte diese Aktie nach dem Ex-Dividenden-Datum ziemlich attraktiv bleiben.

