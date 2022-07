DELIVERY HERO - Kommt es bald zu einem weiteren Kaufsignal?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 37,550 € (XETRA)

Die Aktie des Essenlieferanten Delivery Hero markierte im Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,40 EUR. Nach einer volatilen Seitwärtsbewegung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks setzte im Dezember 2021 ein massiver Abverkauf ein. Dieser führte den Wert am 12. Mai 2022 auf ein neues Allzeittief bei 23,88 EUR.

Von dort aus erholte sich der Wert auf 41,57 EUR. Dabei durchbrach er auch den steilen Abwärtstrend seit 19. November 2021. Allerdings löste dieser Trendbruch bisher keine weitere Rally aus. Die Aktie pendelt in einem Dreieck um diesen Trend. Gestern droht kurzzeitig eine Auflösung des Dreiecks nach unten. Aber die Aktie rettete sich per Tagesschlusskurs in die Formation. Heute legt der Wert um fast 5 ½% zu und ist damit größter Gewinner im MDAX.

Chance auf weitere Rally?

Sollte die Aktie von Delivery Hero per Tagesschlusskurs aus dem Dreieck nach oben ausbrechen, bestünde die Chance auf eine weitere Erholung. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 48,79-52,40 EUR führen. Dafür ist aktuell ein Tagesschlusskurs über 39,83 EUR notwendig.

Sollte der Wert aber unter das gestrige Tagestief bei 34,14 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 31,02 EUR und 25,26-23,88 EUR drohen.

Fazit: Die Aktie von Delivery Hero hat die Chance auf eine weitere Erholung. Allerdings muss sie dafür noch eine wichtige Hürde überwinden. Solange sich kein neues Verkaufssignal zeigt, stehen die Chancen gut, dass es zu diesem Ausbruch kommt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)