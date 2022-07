onvista Mahlzeit: Dax-Erholung steht auf wackeligen Beinen - Crocs, VW, Adidas und entpuppt sich Curevac mit Klage gegen Biontech als schlechter Verlierer

Auf richtige festen Beinen steht die heutige Erholung noch nicht. Erneut hat der Dax im Laufe des Tages einen Teil seiner Gewinne abgegeben. Gegen Mittag liegt er rund 1,2 Prozent im Plus. Allerdings war das Börsenbarometer schon fast 2 Prozent vor und lag damit wieder über dem Tief von März. Aktuell liegt der Kurs wieder darunter und damit ist der Dax weiterhin deutlich angezählt.

Das nächste Krypto-Opfer ist gefunden. Nachdem der Hedge-Fonds Three Arrows Capital (3AC) Insolvenz angemeldet hat, zieht jetzt Digital Voyager nach. Die hatten 3AC eine ganze Stange Geld geliehen und folgen dem Hedge-Fonds daher in die Insolvenz. Die Aktie bricht noch einmal um 50 Prozent ein, nachdem die Schieflage von Three Arrows Capital den Kurs schon in den unteren Pennystock-Bereich getrieben hatte.

Nach dem langen Wochenende in den USA gab es auch viele lange Gesichter in den USA. Gute Nachrichten bei Exxon und Occidential gingen einfach unter und die Aktien gerieten schnell unter Druck. Lachen konnten hingegen die Alnger von Crocs. Loop Capital findet die Aktie kaufenswert und sieht ein Potenzial von rund 50 Prozent. Die Aktie legt Dienstag daraufhin zweistellig zu.

Werbung

Adidas kam bei der neusten Analyse nicht so gut weg. Bei Hauck Aufhäuser geht es gleich zwei Stufen abwärts - von „Kaufen“ auf „Verkaufen“. Das Kursziel fällt von 285 auf 120 Euro.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Zertifikat E-Mobility, Voyager Digital, Crocs, JustEatTakeaway, Holcim, Bintech, Curevac, VW, Adidas, Eckert&Ziegler, Musterdepot, Sofi, Tyson, Viatris, Starbucks, Dominos, Sea, DeLonghi & Zuschauerfragen