UN stellen Bericht zu weltweiter Ernährungssicherung vor

ROM/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen veröffentlichen an diesem Mittwoch in New York ihren Bericht zum Zustand der Nahrungssicherung und Ernährung weltweit. Darin enthalten sind aktualisierte Zahlen zu hungernden Menschen. Die Experten analysieren zudem die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Corona-Pandemie auf die Ernährungssicherung. Außerdem geben die UN Schätzungen zu den Kosten von gesunder Ernährung ab. Regierungen erhalten in dem Report Empfehlungen, um nahrhafte und nachhaltige Lebensmittel erschwinglicher zu machen.

An dem jährlich erscheinenden Bericht arbeiten mehrere UN-Organisationen mit. Dazu gehören die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie das UN-Kinderhilfswerk Unicef. Bei der Vorstellung in New York um 16.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (10.00 Uhr Ortszeit) werden unter anderem Reden des Chefs des Welternährungsprogramms, David Beasley, und von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erwartet./jon/DP/jha