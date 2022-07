CONSTELLATION ENERGY - Rally möglich

Constellation Energy Corp - WKN: A3DCXB - ISIN: US21037T1097 - Kurs: 56,760 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Constellation Energy wird erst seit 19. Januar 2022 an der Nasdaq gehandelt. Die Aktie startete mit einem Kurs von 38,00 USD in ihr Börsendasein und zog danach auf 68,68 USD nach oben. Dieses Hoch stammt vom 20. April 2022.

Seitdem korrigiert die Aktie des Kraftwerksbetreibers. Dabei fiel der Wert auf 53,08 USD zurück. Dieses Tief testete er am 14. Juni und am 05. Juli 2022. Gestern zog der Aktienkurs deutlich an und löste sich etwas von dieser Unterstützung.

Kurzfristig aufwärts?

Nachdem die Unterstützung bei 53,08 USD erneut gehalten hat, könnte es in der Aktie von Constellation Energy zu einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung kommen. Mögliche Ziele wären der Widerstand bei 61,23 USD oder der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 65,82 USD. Sollte der Wert allerdings stabil unter 53,08 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Denn dann wäre die Bewegung seit dem Allzeithoch ein absteigendes Dreieck. In diesem Fall ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 41,02 USD.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Constellation Energy macht auf kurzfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Allzu groß ist das Potenzial aber nicht.

Zusätzlich lesenswert:

BAYER - Das gäbe einen lauten Knall

HUGO BOSS - Jetzt könnte es passieren!

NASDAQ - Sind die Bullen schon zurück?

Fibonacci, Impuls- und Korrekturwellen lösen Begeisterungsstürme und jede Menge Tradingideen bei Ihnen aus? So geht es André Tiedje auch. Nicht umsonst wird er im deutschsprachigen Raum als der bekannteste Experte für Elliott Wellen angesehen. In seinem Premium-Service Andre Tiedjes Elliot-Wellen-Analysen erhalten Sie regelmäßige Updates zu den wichtigsten Indizes, dem Währungspaar EUR/USD sowie den Rohstoffen Gold und Öl, natürlich tiefgreifend analysiert anhand seines Spezialgebiets der Elliott Wellen. Hier gibt es interessante Set-ups für Ihr Trading, nicht nur regelmäßig, sondern auch nachvollziehbar und nachhandelbar. Jetzt Tage kostenlos testen. Mehr zu André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen

Constellation Energy Corp

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)