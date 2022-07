NEWMONT - Weiteres Verkaufssignal oder etwas Entspannung?

Newmont Corp. - WKN: 853823 - ISIN: US6516391066 - Kurs: 58,790 $ (NYSE)

Fast 17 % hat der Goldpreis in USD vom Hoch im März inzwischen korrigiert. Das geht freilich auch am Minensektor nicht spurlos vorüber. Interessanterweise bildete die Newmont-Aktie das Hoch erst im April aus, ehe eine scharfe Korrektur einsetzte. Kurzfristig ist der Wert eingeklemmt. Auf diese Marken sollten Anleger achten.

Supportzone wird aufgeweicht

Gerade der Bruch der Aufwärtstrendlinie seit Dezember 2021 und der Unterstützungszone zwischen 70,91 und 70,37 USD wog im Mai schwer. Aktuell oszilliert der Wert um die Unterstützungszone zwischen 60,13 und 59,26 USD, rutschte gestern auf Schlusskursbasis zum ersten Mal darunter. Unterbietet die Goldminenaktie nun auch das Zwischentief bei 57,56 USD, wäre der Abwärtstrend bestätigt. Abgaben in Richtung 54,18 bis 52,33 USD wären wohl die Folge. Sollte der Wert tatsächlich in diesem Kursbereich aufschlagen, ergeben sich für Antizykliker mittelfristig wieder neue Chancen.

Berappelt sich die Aktie dagegen noch einmal, liegt bei 61,27 USD eine wichtige Hürde. Darüber könnte der Wert sich in Richtung 65,49 USD aufmachen, wo neben einem horizontalen Widerstand auch die EMAs 50 und 200 und eine Abwärtstrendvariante deckeln.

Fazit: Die Newmont-Aktie bleibt technisch angeschlagen. Trader warten neue Signale ab. Interessierte Investoren merken sich die Supportzone zwischen 54,18 und 52,33 USD vor.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 12,22 13,02 13,22 Ergebnis je Aktie in USD 2,96 3,20 3,17 KGV 20 18 19 Dividende je Aktie in USD 2,20 2,20 2,20 Dividendenrendite 3,74 % 3,74 % 3,74 % *e = erwartet

