SPLUNK - Das ist bislang einfach zu wenig

Splunk Inc. - WKN: A1JV4H - ISIN: US8486371045 - Kurs: 91,690 $ (Nasdaq)

Über die Big-Data-Aktie Splunk berichtete ich im vergangenen Jahr wiederholt. Und hatte dabei nicht immer ein glückliches Händchen. Denn so richtig in die Gänge kam der Technologietitel einfach nicht mehr. Es zeigt sich im Langfristchart eine klare Divergenz zum Gesamtmarkt. Während die US-Indizes im vergangenen Jahr noch neue Allzeithochs ausbilden konnten, stammt bei Splunk das Rekordhoch aus dem Jahr 2020.

Der Langfristchart gibt aber noch weitere Informationen. So hat die Aktie innerhalb eines Abwärtstrendkanals dessen untere Begrenzung erreicht und hält diese seit Mai. Im Monatschart unterstützen zudem ein Zwischentief bei 83,69 USD und der EMA200 Monat bei 83,34 USD. Das Problem: Die Erholungen ausgehend von diesem Support fallen immer kleiner aus. Der Druck zur Unterseite wächst folglich. Sollte die Aktie unter 83,69 USD nachgeben, liegt der nächste Support bei 76,85 USD.

Schaut man sich die Situation im Tageschart genauer an, so ist eine Stabilisierung seit Mai erkennbar, deren innere Strukturen aber alles andere als bullisch daherkommen. Jeweils am EMA50 stoppten die Erholungen. Kurzfristig könnte nun ein Test des Jahrestiefs anstehen. Bleiben auch hier die "Schnäppchenjäger" fern, kämen 76,85 USD als erstes Ziel infrage. Darunter könnte der Tech-Titel bis auf 69,89 USD nachgeben, wo ein großes Gap aus dem Jahr 2017 klafft. Steigt die Aktie dagegen über 101,27 USD, könnte sie erneut bei 105,45 bis 109,51 USD ausgebremst werden. Erst darüber hellt sich das kurz- bis mittelfristige Chartbild etwas auf.

Turnaround im kommenden Jahr?

Fundamental erwarten Analysten das Erreichen der Gewinnzone bei Splunk erst im kommenden Jahr. Gemessen an den KUVs geht die Bewertung der Aktie in Ordnung. Mit Vanguard, Hellman & Friedman und Blackrock hat Splunk auch interessante Großinvestoren mit an Bord, die die Investmentstory weiter begleiten wollen. Sie werden voraussichtlich viel Geduld brauchen.

Quelle: Guidants

Fazit: Die Splunk-Aktie hat einen wichtigen langfristigen Supportbereich erreicht. Es kann aber bislang keine Entwarnung gegeben werden, da die Muster fragil sind und Erholungen stets ausgebremst werden. Sollte das negative Marktumfeld andauern, wären im Jahresverlauf auch Kurse um bzw. unter 70 USD denkbar.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,23 2,67 3,33 Ergebnis je Aktie in USD -0,55 -1,25 0,23 Gewinnwachstum - - KGV - - 399 KUV 6,6 5,5 4,4 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Splunk-Aktie

