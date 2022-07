INFINEON - Warten auf den Kurssprung

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 23,085 € (XETRA)

Seit Ende November 2021 befindet sich die Aktie von Infineon in einem dynamischen Abwärtstrend. Dieser setzte sich auch nach einer überdimensionalen Erholungsphase im März fort und drückte den Wert unter die markante Unterstützung bei 25,76 EUR. Noch im Juli versuchten die Bullen die Unterstützung bei rund 23,20 EUR zu verteidigen, wurden aber von einer weiteren Verkaufswelle in die Knie gezwungen. Diese führte in der Spitze bis 20,67 EUR, ehe eine deutliche Erholung startete, die in den letzten Tagen an den Widerstandsbereich um 23,00 EUR zurückreichte.

Bis hin zur Trendwende ist alles möglich

Sollte diese Zone jetzt ausgehend von 22,20 EUR durchbrochen werden, hätte die Käuferseite das erste Longsignal seit über drei Monaten generiert und könnte entsprechend die laufende Erholung in Richtung 24,58 und 25,01 EUR fortsetzen. Auf diesem Niveau sollte man sich auf einen weiteren Rücksetzer einstellen. Wird die Marke dagegen durchbrochen, wäre auch der Bereich der Seitwärtstrendphase vom Mai zurückerobert und damit ein weiterer Anstieg in Richtung 27,50 und 29,00 EUR möglich. Im mittelfristigen Bild würde die Chance auf eine Trendwende damit erheblich steigen.

Nachdem der übergeordnete Abwärtstrend der Aktie aber bislang weiter intakt ist, muss man sich dennoch jederzeit darauf gefasst machen, dass eine weitere scharfe Verkaufswelle analog zu der Anfang Juni einsetzt. In diesem Fall wäre ein Abverkauf unter 21,50 EUR bereits bärisch zu werden und dann mit einem Einbruch an die Abwärtstrendlinie im Bereich von 19,00 bis 19,50 EUR zu rechnen.

Infineon Technologies AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)