MIB 40 Index: Frische Jahrestiefs markiert

In den letzten Tagen versuchten sich Aktienindizes in ganz Europa an einer Stabilisierung an ihren Verlaufstiefs aus Anfang März, Italien ist zuletzt in eine Regierungskrise gestürzt, entsprechend negativ reagierte das heimische Barometer MIB 40. Gelingt an dieser Stelle jetzt keine Kehrtwende, dürfte der anhaltende Ausverkauf in die nächste Runde gehen.

Der seit Jahresanfang laufende Abwärtstrend brachte bislang Kursverluste auf unter 21.000 Punkte hervor, in der Spitze hat sich der MIB 40 Index damit bereits 27,7 Prozent von seinen Höchstständen aus Anfang dieses Jahres bei 28.212 Punkten entfernt. Eine Verbesserung des Chartbildes zeichnet sich derzeit leider nicht ab, zudem belastet die Regierungskrise in Italien einen möglichen Aufschwung durch ein gescheitertes Konjunkturpaket.

Logische Ziele wären unterhalb von 20.420 Punkten demnach im Bereich von 19.361 und darunter im Bereich von 18.345 Punkten angesiedelt. Hierdurch dürften auch die im November 2020 zahlreichen Kurslücken endgültig geschlossen werden.

Auf der Oberseite kann erst über einem Niveau von mindestens 21.838 Punkten eine längere Erholung einsetzen, Ziele wären dann um 22.373 Punkten sowie am 50-Tage-Durchschnitt bei 22.587 Punkten angesiedelt. Zweifelsfrei sollte der aktuelle Kursbereich engmaschig beobachtet werden, um nicht die entscheidenden Signale als Anleger zu verpassen.