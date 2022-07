onvista Mahlzeit: Zwischenerholung zum Ausstieg nutzen? - Pinterest, Novavax, VW und bei Varta sollten die Anleger die Beine in die Hand nehmen

Der Dax ist zumindest um einen freundlichen Gang ins Wochenende bemüht. Gegen Mittag liegt er über 1,5 Prozent im Plus. Das macht die Woche zumindest ein wenig erträglicher. Vor Börsenstart stand unter der Woche ein Minus von rund 4 Prozent. Das hat sich jetzt etwas mehr als halbiert. Allerdings dürften auch heute nur Schnäppchenjäger unterwegs sein. Nachricht, die mehr Anleger anlocken könnten gibt es nicht.

Die Sorgen hingegen schiebt der Dax heute beiseite. China wächst so langsam wie schon lange nicht mehr. Im zweiten Quartal legte das BIP gerade einmal um 0,4 Prozent zu. Der europäische Automarkt läuft auch weiterhin nicht rund. Im Juni wurden mit 886.510 Fahrzeugen so wenige neue Autos wie seit 1996 nicht mehr in einem Monat Juni angemeldet. Trotzdem legen die Autowerte heute zu.

Paul Singer ist wohl bei Pinterest eingestiegen, VW sucht Investoren für die Konzerntochter PowerCo und Cannabis-Aktien ziehen wieder an.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Pinterest, Fevertree, Novavax, Rio Tinto, Vertical Aerospace, Canopy/Tilray/Sundial Growers, Cannabis ETF, Sunrun, UnitedHealth, Wells Fargo, Richemond, Burberry, LVMH, BYD, VW, Tops&Flops, Varta, Musterdepot, Alimentation Couche-Tard, W&T Offshore, Naga, Fuchs Petrolub, Greenvolt & Zuschauerfragen