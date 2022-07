Tanger Factory zahlt vierteljährliche Dividende an die Investoren

Der Immobilienkonzern Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (ISIN: US8754651060, NYSE: SKT) zahlt eine Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Ausgezahlt wird die Dividende für das dritte Quartal am 15. August 2022 (Record date: 29. Juli 2022).

Auf das Jahr gerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 14,80 US-Dollar (Stand: 15. Juli 2022) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 5,41 Prozent. Tanger Factory Outlet Centers nahm die Dividendenzahlung im Februar 2021 wieder auf, nachdem diese im Mai 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt wurde. Vor der Aussetzung der Dividendenzahlung im Mai 2020 erfolgte eine Zahlung von 0,3575 US-Dollar im Quartal.

Tanger Factory Outlet Centers aus Greensboro, North Carolina, betreibt oder hält Anteile an derzeit 36 Outlet-Centern in 20 Bundesstaaten der USA und in Kanada. Der Immobilienkonzern ist als REIT (Real-Estate-Investment-Trust) an der Börse notiert. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 108,87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 100,69 Mio. US-Dollar), wie am 5. Mai berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 21,46 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 4,34 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 23,24 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,55 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juli 2022).

