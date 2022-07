BRENNTAG - Bullen in Topform

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 64,660 € (XETRA)

So schnell kann es gehen: Noch am vergangenen Mittwoch fragte ich "Suchen Sie einen Turnaround-Kandidaten?" und schon eine Woche später hat sich die Aktie von Brenntag über 10 % von ihrem Jahrestief erholt. Zuvor war der Wert in einer steilen Verkaufswelle an den Support bei 59,39 EUR eingebrochen und hatte sich im Anschluss in einer schmalen Range unter der Barriere bei 63,14 EUR gehalten.

Mitte Juli kam es zu einer weiteren Abwärtsbewegung, die die Aktie kurz aus dieser Range führte, aber noch vor dem Abwärtsziel bei 58,00 EUR mit 58,48 EUR ein Tief ausbildete. Seither steigt der Wert wieder steil an und schon im gestrigen Handel wurde die Oberseite der Range überschritten und heute das Abwärtstief von Anfang März bei 64,28 EUR erreicht.

Starke Käufer könnten den Pullback auch ausfallen lassen

Eine kurzfristige Korrektur in Richtung 63,00 EUR wäre jetzt nicht weiter ungewöhnlich. Allerdings lässt die Stärke des Anstiegs den Rückschluss zu, dass die Bullen die Aktie direkt und ohne Zwischenkorrektur über 65,00 EUR in Richtung 66,30 EUR und darüber bis an den Widerstandsbereich um 67,30 EUR ziehen wollen. Wird das 61,8 %-Retracement der letzten Abwärtsstrecke bei 67,30 EUR auch durchbrochen, wäre das nächste Kaufsignal aktiviert und ein Anstieg bis 71,40 und 72,76 EUR wahrscheinlich.

Sollte die Aktie von Brenntag im weiteren Verlauf dagegen unter 63,00 EUR sinken, dürfte sich der aktuelle Aufwärtstrend von 61,10 EUR aus fortsetzen.

Charttechnisches Fazit: Mit dem Konter vor der 58,00-EUR-Marke und dem Ausbruch über die Oberseite der früheren Range bei 63,14 EUR hat die Brenntag-Aktie eine kurzfristige Trendwende vollzogen. Deren nächstes Ziel liegt bei 67,30 EUR.

Brenntag Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)