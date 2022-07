Hartford Financial Services wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der US-Finanzdienstleister Hartford Financial Services Group Inc. (ISIN: US4165151048, NYSE: HIG) kündigt eine im Vergleich zum letzten Quartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 38,5 US-Cents je Anteilsschein an. Die Auszahlung erfolgt am 4. Oktober 2022 (Record date: 1. September 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,54 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 63,29 US-Dollar (Stand: 20. Juli 2022) einer Dividendenrendite von 2,43 Prozent.

Im ersten Quartal (31. März) des Geschäftsjahres 2022 lag der Kerngewinn bei 561 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 203 Mio. US-Dollar), wie am 28. April berichtet wurde. Die Hartford Financial Services Group ist eine Investment- und Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2022 werden am 29. Juli präsentiert.

Seit Jahresanfang 2022 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 8,33 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 20,88 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Juli 2022).

