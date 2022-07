Snap bricht nachbörslich um 27% ein - und zieht Meta, Google, Pinterest mit in den Keller!

Die Aktien von SNAP brechen nach den Quartalszahlen nachbörslich um 27% ein! Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal soll nur noch auf Niveau des Vorjahres liegen. An der Wall Street hatte man mit 18% Wachstum gerechnet. Ein schlechtes Omen für die Social Media-Branche. Investoren dürften nun mit Spannung auf die vielen Big Tech-Ergebnisse der kommenden Woche rechnen. Neben Alphabet, stehen auch die Zahlen von Apple, Microsoft und Meta an.

