ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Wie erwartet litten die Essenslieferanten schwer unter knapperen Budgets der Verbraucher, schrieb Analyst Marcus Diebel am Freitag in einer ersten Reaktion auf schwache Quartalsergebnisse und die wie bereits bei Deliveroo gekappte Prognose für den Bruttowarenwert (GMV). Diebel attestierte den Deutschen aber eine starke Entwicklung bei der Profitabilität. Er rechnet mit um mindestens 15 Prozent steigenden Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) für 2022./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 10:23 / BST

Charts zu den Werten im Artikel Delivery Hero

DELIVERY HERO SE ADR /0,1

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 10:27 / BST

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------