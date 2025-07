ROUNDUP/Aktien New York: Gewinnmitnahmen nach neuen Zollsorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden an den US-Börsen hat sich die Stimmung unter den Anlegern am Freitag wieder eingetrübt. Die Zollsorgen sind zurückgekehrt, denn US-Präsident Donald Trump will pauschale Tarife für etliche Länder auf 15 bis 20 Prozent anheben. Gegen Kanada verhängte er sogar Zölle in Höhe von 35 Prozent, nachdem Trump bereits Ende Juni die Handelsgespräche mit dem Nachbarland aufgekündigt hatte.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Geschäft um 0,57 Prozent auf 44.398,00 Punkte und steuert auf einen Wochenverlust zu. Der S&P 500 gab am Freitag um 0,34 Prozent auf 6.259,17 Zähler nach und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,17 Prozent auf 22.790,443 Punkte abwärts. Auch diese beiden Indizes zeigten sich damit auf Wochensicht etwas schwächer, hatten allerdings - anders als der bekannteste Wall-Street-Index Dow - in den vergangenen Tagen Rekordhöhen erklommen.

Marktexperten hatten angesichts der jüngsten Zoll-Beschlüsse Trumps auf dem aktuell hohen Bewertungsniveau der Märkte Gewinnmitnahmen erwartet. Die neue Breitseite gegen US-Handelspartner habe wieder etwas mehr Angst ausgelöst, schrieb Rajeev De Mello, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Gama Asset Management in Genf.

Zugleich richte sich der Blick bereits auf die in Kürze startende Berichtssaison, sagte ein weiterer Experte. Was die Unternehmen angehe, blieben die Anleger optimistisch und das halte sie bei der Stange. Des Zollthemas seien viele inzwischen müde angesichts der ständig neuen Ankündigungen.

Nachrichten zu wichtigen Einzelaktien gab es vor dem Wochenende kaum. Unter den "Magnificent 7" setzten Nvidia ihren Rekordlauf fort. Zuletzt stiegen die Papiere um 2,1 Prozent und waren damit Spitzenwert unter den sieben größten und bedeutendsten Tech-Unternehmen der USA. Der KI-Chipvorreiter hatte bereits am Mittwoch als weltweit erstes Unternehmen einen Börsenwert von 4 Billionen US-Dollar erreicht. Schlusslicht waren die Papiere von Meta , die um 1,7 Prozent nachgaben.

Levi Strauss sprangen um 10,5 Prozent auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Der Jeanshersteller hatte mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen übertroffen und sein Jahresumsatzziel angehoben. Analysten äußerten sich positiv.

Dass der Lebensmittel-Großhändler US Foods Kreisen zufolge seinen Konkurrenten Performance Food schlucken will, sorgte für eine Fortsetzung des Rekordlaufs dieser Aktie. Sie legte zuletzt um 5,0 Prozent auf 95 Dollar zu. Die ebenfalls gut gelaufenen Titel von US Foods hatten zum Handelsauftakt ihr Rekordhoch vom Vortag übersprungen, legten zuletzt aber nur noch um 0,4 Prozent zu.