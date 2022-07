WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 4. August

------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q2-Zahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen 14:00 USA: Twitter, Q2-Zahlen AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 01:00 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 07/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/22 09:15 FRA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 07/22 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) EUR: Fitch Ratingüberprüfung Irland, Polen, Ungarn und Ukraine EUR: Moodys Ratingüberprüfung Bosnien und Herzegowina SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Aufstellung und Inbetriebnahme eines LNG-Tanks (Liquified Natural Gas) für die Ortsversorgung der Stadt Geisa. Damit können die Bürger und Unternehmen der Stadt mit Gas versorgt werden. Geisa ist nach städtischen Angaben damit die erste Stadt in Deutschland, die vollständig unabhängig von russischem Erdgas ist. 10:00 DEU: Deutsche Bundesbank: Falschgeldzahlen 1. Halbjahr 2022 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group 08:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Linde, Hauptversammlung 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen 22:00 USA: Whirlpool, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/22 15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 07/22 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 06/22 16:30 USA: Dallas Fed-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SIG Combibloc, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Wintershall Dea, Q2-Zahlen (Call 8.30 h) 08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q3 Trading Update 12:00 USA: General Motors, Q2-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q2-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 12:55 USA: Raytheon, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen 13:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Lagardere, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Klepierre, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:01 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:01 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen 22:10 USA: Visa, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Erzeugerpreise 06/22 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 05/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 07/22 16:00 USA: Neubauverkäufe 06/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 07/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Auftakt Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU DEU: Biofach/Vivaness 2022 (bis 29.07.) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Credit Suisse, Q2-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Halbjahreszahlen (detailliert) (Presse-Call 8.00 h, Analysten-Call 10.00 h) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 07:00 PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen 07:15 LUX: Eurofins Sientific, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hochtief, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (Analysten-Call 15.00 h) 08:00 FRA: Atos, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GSK, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 08:15 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen (Call 14.00 h) 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten-Call zu den Q2-Zahlen 17:45 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen 22:03 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen 22:15 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchvertrauen 08/22 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/22 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 06/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 14:30 USA: Handelsbilanz 06/22 14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 06/22 16:00 USA: Hausverkäufe 06/22 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. 10:00 DEU: Abschluss Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 01:40 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: STMicro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen 07:00 DEU: HeidelbergCement, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Traton, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aixtron, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen 07:30 ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Casino Guichard Perrachon, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Q2-Zahlen 07:30 FRA: EdF, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 LUX: Befesa, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Washtec, Q2-Zahlen 08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung 08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: National Express, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk mit CEO Richard Lutz 12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (Call 15.00 h) 12:30 USA: Honeywell, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen 13:00 ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen 13:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen 13:00 USA: International Paper, Q2-Zahlen 13:30 ITA: Prada, Halbjahreszahlen 14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 14:00 NLD: Qiagen, Online-Pk zu Q2-Zahlen 17:45 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 17:45 ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 18:30 FRA: Korian, Halbjahreszahlen 22:00 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen 22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/22 08:45 FRA: Erzeugerpreise 06/22 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 07/22 10:00 ITA: Industrieumsatz 05/22 11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 07/22 11:00 EUR: Geschäftsklima 07/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:20 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen 06:30 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: ams-Osram AG, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 07:45 ESP: Amadeus IT, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: IAG International Airlines, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest (Royal Bank of Scotland Group), Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Eni, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 08:30 DEU: Urteil im Gender-Gap-Prozess eines VW-Mitarbeiters gegen Audi 09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen 12:45 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 13:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen 13:45 USA: Abbvie, Q2-Zahlen 15:00 ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Industrieproduktion 06/22 07:30 FRA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 09:00 AUT: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/22 10:00 DEU: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: Private Ausgaben und Einkommen 06/22 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 07/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/22 (2. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Albanien EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Finnland EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen SONSTIGE TERMINE DEU: Innatex - Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien (bis 31.07.) ------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. JULI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 06/22 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen USA: Avis Budget, Q2-Zahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen USA: Zoominfo Technologies, Q2-Zahlen USA: Transocean Ltd., Q2-Zahlen USA: Pinterest, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:15 SPA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:30 CHE: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:45 ITA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:50 FRA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 06/22 15:45 USA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/22 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fresenius, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Krones, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahl 07:30 DEU: Dic Asset, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen ITA: Ferrari, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen USA: Starbucks Corporation, Q3-Zahlen USA: AMD, Q2-Zahlen USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen USA: Caterpillar, Q2-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q2-Zahlen USA: PayPal, Q2-Zahlen USA: Kfz-Umsatz, 07/22 TERMINE KONJUNKTUR 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen Q3 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verkündet Entscheidung zu Reiserücktritt bei Ausbruch der Pandemie: Wann können Pauschalreisende kostenfrei stornieren?, Karlsruhe ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (Call 7.45 h) 07:00 DEU: Infineon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (Call 10.30 h) 07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Basler, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 FRA: AXA, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q2-Zahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen 22:05 USA: Altice USA, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VdA - Pkw-Zulassungszahlen 07/22 DNK: A.P. Moller-Maersk, Halbjahreszahlen FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen USA: Allstate, Q2-Zahlen USA: BorgWarner, Q2-Zahlen USA: Moderna, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: PMI Dienste 07/22 08:00 DEU: Im- und Exporte 06/22 08:00 DEU: Handelsbilanz 06/22 08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/22 09:15 ESP: S&P PMI Dienste 07/22 09:45 ITA: S&P PMI Dienste 07/22 09:50 FRA: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/22 16:00 USA: ISM Dienste 07/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 16:00 DEU: Dritte Verhandlungsrunde zwischen Lufthansa und Verdi für Bodenpersonal. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr für rund 20 000 Bodenbeschäftigte der Lufthansa. ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: S&T, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BayWa, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen 07:50 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 FIN: Outokumpu, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 13:30 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Patrizia , Q2-Zahlen 22:30 USA: GoPro, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen CHE: Adecco, Halbjahreszahlen CHE: VAT, Halbjahreszahlen ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen NLD: ING Groep, Q2-Zahlen USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen USA: Amgen, Inc., Q2-Zahlen USA: Kellogg, Q2-Zahlen USA: Cigna, Q2-Zahlen USA: Dropbox, Q2-Zahlen USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen USA: Lyft, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/22 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Handelsbilanz 06/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) -------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi