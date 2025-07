WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 28. Juli 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Elisa, Q2-Zahlen 12:30 GBR: British Land Company, Hauptversammlung 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan Chase, Q2-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen 13:30 USA: Blackrock, Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q2-Zahlen 19:00 AUT: Telekom Austria, Halbjahreszahlen DEU: BMW, Investor and Analyst Days 2025 (bis 16.7.25) DEU: KBA: Monatliche Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen mit alternativem Antrieb 6/25 TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q2/25 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 6/25 08:00 ROU: Industrieproduktion 5/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 5/25 14:30 USA: Empire State Bericht 7/25 14:30 USA: Verbraucherpreise 6/25 14:30 USA: Realeinkommen 6/25 14:30 CAN: Verbraucherpreise 6/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH entscheidet zu Baukostenzuschüssen für Batteriespeicher, Karlsruhe 10:00 DEU: Pressegespräch Merck zur Rolle Deutschlands in der Halbleiterindustrie, Darmstadt 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie zu Status der Windenergie im Land 1. Halbjahr 2025, Berlin USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen 12:30 USA: First Horizon, Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen DEU: BMW, Investor and Analyst Days 2025 (bis 16.7.25) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 11:00 ITA: Handelsbilanz 5/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 5/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 6/25 15:15 USA: Industrieproduktion 6/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/25 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Rabatt-Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Penny SAF: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 18.7.25) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Ferrovial, Q2-Umsatz 08:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Wise, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 12:30 USA: GE Aerospace Q2-Zahlen 12:45 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q2-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz 22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen 22:30 AUS: BHP, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/25 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/25 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 5/25 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25 08:00 CHE: Im- und Exporte 6/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Phildadelphia Fed Business Outlook 7/25 16:00 USA: Lagerbestände 5/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 7/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Kreditvermittler Interhyp und IW Köln stellen "Leistbarkeitsindex" vor: Wo in Deutschland sind Häuser und Wohnungen am günstigsten?, München Online-Pk mit Vorstandschef Jörg Utecht und Michael Voigtländer, Immobilienfachmann am IW Köln SAF: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 18.7.25) -------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen 13:00 NLD: Stellantis, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q2-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen 14:00 NLD: Signify, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 6/25 08:00 DEU: Außenhandel 5/25 (endgültig) 08:00 DEU: Baugenehmigungen 5/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 5/25 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE SAF: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 18.7.25) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 POL: Industrieproduktion 6/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 6/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 7/25 16:00 USA: Frühindikator 6/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen 09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 18:00 DEU: flatexDEGIRO, Q2-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen, Walldorf 22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 6/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart DNK: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten (Tag 1), Kopenhagen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Intershop, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 08:15 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen 18:00 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen 22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen 22:05 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/25 (endgültig) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 6/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/25 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/25 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 6/25 SONSTIGE TERMINE DNK: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten (Tag 2 und letzter Tag), Kopenhagen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne + Nagel, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (9.00 h Investor- und Analystencall) 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q2-Zahlen 08:00 GBR: 3i Group, Q1-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 12:30 USA: Valero Energy, Q2-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen 12:30 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen 13:00 USA: Blackstone, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q2-Zahlen 13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen 13:45 USA: Union Pacific, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen 18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:00 USA: Weyerhaeuser, Q2-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q2-Zahlen 22:05 USA: Intel, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: BIP Q2/25 (vorab) 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 6/25 07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 8/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 7/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 6/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hybrid-Pk Welthungerhilfe zu Jahresbericht 2024 und aktuellem Ausblick, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Traton SE, Halbjahreszahlen 08:00 SCO: Natwest, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 13:45 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Halbjahreszahlen (14.00 h Analystencall) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 7/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/25 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 6/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 7/25 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/25 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 7/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. JULI 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Hauptversammlung 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Whirlpool, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SVK: Erzeugerpreise 6/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 7/25 SONSTIGE TERMINE CHE: 3. Sitzungsperiode der Genfer Abrüstungskonferenz, Genf ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi