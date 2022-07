ALPHABET - Vor den Zahlen mit Schwäche

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 108,210 $ (Nasdaq)

Die Alphabet-Aktie gehört aktuell zu den schwächsten der großen Tech-Blue-Chips und pendelt sich seit Wochen seitwärts ein. Damit fällt hier die Erholung nach dem Abwärtstrend aus dem April und Mai nur minimal aus. Es haben sich die Konturen eines Keils herausgebildet, der zuletzt nach unten hin aufgelöst wurde. Im gestrigen Handel wurde der bärische Ausbruch mit einem Pullback an die Keilunterkante bestätigt.

Übernehmen die Bären wieder?

In der schwachen Verfassung könnte die Aktie weiter bis 100 - 102 USD zurückfallen. Unterhalb von 100 USD würden per Tagesschlusskurs weitere Verkaufssignale für Abgaben in Richtung 90 - 91 USD entstehen.

Gelingt hingegen eine Rückkehr über 117 USD, wäre eine Kurserholung bis zum zentralen Widerstandsbereich bei 123 - 125 USD denkbar, wo auch der EMA200 verläuft. Größere Kaufsignale entstehen erst bei einem nachhaltigen Anstieg über diese Hürde.

Fazit: Mit Spannung wird auf den Quartalsbericht heute nach Börsenschluss geblickt, der zu stärkeren Kursbewegungen führen könnte. Innerhalb der Handelsspanne der letzten zwei Monate würden dabei keine neuen Handelssignale entstehen, erst das Verlassen der Range zwischen 100 und 125 USD würde neue Impulse liefern.

