FIRST SOLAR - Wenn 14% Kursanstieg erst ein Anfang sind

Die Aktie von First Solar erreichte im Januar 2021 ein Hoch bei 112,50 USD. Seit diesem Hoch pendelt die Aktie in einem Expanding Triangle um die Zone zwischen 81,72 USD und 74,84 USD. Ab Februar 2022 hielt sich die Aktie monatelang an der unteren Begrenzung dieses Dreiecks auf.

Schon in der letzten Woche zog der Aktienkurs etwas an. In dieser Woche und vor allem heute beschleunigt sich die Rally massiv. Heute notiert der Wert über 14 % im Plus. Er durchbrich dabei den Widerstandsbereich um 86,31 USD.

Kaufwelle möglich

Etabliert sich die Aktie von First Solar über dem Widerstandsbereich um 86,31 USD, dann käme es zu einem neuen Kaufsignal. Dieses Signal könnte zu einer weiteren Rally in Richtung der oberen Begrenzung des übergeordneten Dreiecks führen. Ein solcher Anstieg würde zu Kursgewinnen in Richtung 134-136 USD führen.

Sollte der Wert aber den Ausbruch über 86,31 USD nicht schaffen, dann könnte es zu einem erneuten Rückfall in Richtung der unteren Begrenzung des Dreiecks kommen. Dieser Rückfall brächte Kursverluste in Richtung 58,50-57,00 USD mit sich.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von First Solar mach einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es zu Kursgewinnen von ungefähr 50 %-60 % kommen.

