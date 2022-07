AGILENT TECHNOLOGIES - Chance auf größeren Boden

Agilent Technologies Inc. - WKN: 929138 - ISIN: US00846U1016 - Kurs: 131,110 $ (NYSE)

Die Aktie von Agilent Technologies musste in den letzten Monaten deutliche Abgaben hinnehmen. Noch am 03. September 2021 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 179,57 USD. Seitdem fiel der Wert deutlich ab. Am 09. Mai notierte er im Tief bei 112,64 USD.

Seitdem befindet sich die Aktie in einem Bodenbildungsversuch. Innerhalb dieses Versuchs erkannte mein Kollege Bastian Galuschka am 08. Juli in seinem Artikel „Kleines positives Signal bei diesem US-Wert“ eine kurzfristige Tradingchance mit einem Ziel bei ca. 131,00 USD. Dieses Ziel erreichte die Aktie gestern.

Durch die Entwicklung der letzten Wochen ergibt sich die Chance auf einen größeren Boden. Dafür müsste die Aktie den Widerstandsbereich um 130,77-131,58 USD durchbrechen.

Kaufwelle kann weitergehen, wenn …

Gelingt der Aktie ein Ausbruch über diesen Widerstandsbereich, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Das rechnerische Ziel läge bei 152,82 USD. Außerdem würde ein solcher Anstieg zu einem Bruch des Abwärtstrends seit dem ATH führen, woraus sich wiederum en Kursziel bei ca. 170 USD ableiten ließe.

Sollte die Aktie allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 122,41 USD abfallen, müsste mit einem erneuten Test des Unterstützungsbereichs um 115,90-112,64 USD gerechnet werden. Und ob dieser noch einmal hält, wäre zumindest fraglich.

Fazit: Die Agilent-Aktie steht kurz vor Vollendung eines größeren Bodens. Gelingt dies, könnte eine mehrwöchige Rally starten.

Zusätzlich lesenswert:

MASTERCARD – Die Reiselust ist zurück

APPLE - Neue Quartalszahlen können überzeugen

NASDAQ 100 - Erholungsrally läuft, wo liegen mögliche Ziele?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Agilent Technologies Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)