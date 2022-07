ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 170 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Amazon nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Der weltgrößte Internethändler beginne, seine erhöhten Kapazitäten zu nutzen, und auch das Dienstleistungsniveau sei gestiegen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die verbesserte Kostenstruktur und die Investitionen in das Cloud-Computing-Angebot AWS. Sein Kursziel habe er beibehalten, da er seine kurz- und mittelfristigen Gewinnschätzungen in US-Dollar vergleichsweise unverändert beibehalten habe./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 08:32 / UTC

Charts zu den Werten im Artikel CREDIT CORP. GROUP LTD.

Amazon

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

