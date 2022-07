DEXCOM - Bodenbildung nach Zahlen in Gefahr

DexCom Inc. - WKN: A0D9T1 - ISIN: US2521311074 - Kurs: 86,990 $ (Nasdaq)

Die wackelige Bodenbildung bei der Dexcom-Aktie droht zu scheitern. Der gestern nach Börsenschluss vorgelegte Quartalsbericht des Spezialisten für die Blutzuckerüberwachung bei Diabetikern kommt nicht gut an. Die Aktie fällt in Richtung des Jahrestiefs.

Umsatz, Ergebnis und Ausblick enttäuschen

Alles Wichtige unter der Markterwartung: So könnte man den Quartalsbericht kurz und knapp zusammenfassen. Im Detail steigerte Dexcom den Umsatz im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahresquartal um 17 % auf 696,2 Mio. USD. Dabei erwies sich vorrangig das Auslandsgeschäft mit einem Zuwachs um 39 % als Wachstumstreiber. In den USA stiegen die Erlöse um 11 %. Aufgrund stark gestiegener Kosten, vor allen Dingen im Vertrieb, brach das operative Ergebnis von 101 auf 77 Mio. USD ein. Der Nettogewinn sank von 0,20 auf 0,13 USD je Aktie (GAAP-Betrachtung). Analysten hatten mit einem Quartalsumsatz von gut 700 Mio. USD und einem non-GAAP-Gewinn von 0,19 USD je Aktie gerechnet (tatsächliches non-GAAP-Ergebnis: 0,17 USD je Aktie).

Auch beim Ausblick wusste das Dexcom-Management nicht zu überzeugen. Für das Gesamtjahr rechnen die Verantwortlichen mit einer Umsatzspanne zwischen 2,86 und 2,91 Mrd. USD. Hier liegt der Konsens bei 2,93 Mrd. USD.

Aus charttechnischer Sicht hatte ich die Probleme zuletzt bereits angesprochen. Nun entlädt sich das wackelige Konstrukt gen Süden. Die Tiefs um 66,80 USD müssen halten, ansonsten drohen kurzfristig Kurse um 62,50 USD, mittelfristig sogar deutlich weitere Abgaben in Richtung des Coronacrashtiefs.

Fazit: Dexcom ist ein herausragendes Unternehmen, dessen Aktie aber auch nach der Korrektur immer noch sehr teuer bewertet ist. Die zuletzt empfohlenen Gewinnmitnahmen aus Tradersicht sollten Anleger vor Schlimmerem bewahrt haben. Eine abgeschlossene Bodenbildung liegt nicht vor, ein Einstieg drängt sich aktuell weder für Trader noch für Investoren auf.



Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,45 2,93 3,52 Ergebnis je Aktie in USD 0,67 0,82 1,17 Gewinnwachstum 22,39 % 42,68 % KGV 130 106 74 KUV 13,9 11,7 9,7 PEG 4,7 1,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

DexCom-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)