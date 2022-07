THERMO FISHER - Nach Zahlen im Rallymodus?

Thermo Fisher Scientific Inc. - WKN: 857209 - ISIN: US8835561023 - Kurs: 597,640 $ (NYSE)

Die Aktie von Thermo Fischer befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie von einem Tief bei 6,43 USD aus dem Oktober 1990 bis 31. Dezember 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 672,34 USD.

Anschließend startet eine große Konsolidierung innerhalb eines bullischen Keils. Diese führte den Wert auf ein Tief bei 497,83 USD. In der laufenden Woche bricht er aus diesem Keil nach oben aus.

Gestern gab das Unternehmen vorbörslich Zahlen zum zweiten Quartal begannt. Diese fielen besser aus, als die Analysten erwartet hatte. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,51 USD und damit 0,52 USD über der durchschnittlichen Schätzung. Der Umsatz lag bei 10,97 Mrd. USD und damit 1,00 Mrd. USD über den Erwartungen. Die Aktie reagierte darauf mit einem Anstieg um 2,70 %.

Aufwärtspotenzial nicht ausgereizt

Die Aktie von Thermo Fischer kann kurzfristig noch bis ca. 618,35 USD ansteigen. Dort drohen Gewinnmitnahmen, die zu einem Pullback an den Keil führen könnten, was Kurse um 556 USD bedeuten könnte. Anschließend bestünde aber die Chance auf eine Rally auf neue Allzeithochs und in Richtung 725 USD.

Sollte die Aktie aber unter den Unterstützungsbereich um 556 USD abfallen, dann würden Abgaben bis 497,83 USD oder sogar an die Unterstützungszone zwischen 435,77 und 433,52 USD drohen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Thermo Fisher macht einen bullischen Eindruck. Aber Hinterherspringen scheint wenig ratsam. Nach einer Konsolidierung sollte die Aktie aber ein interessanter Tradingkandidat sein.

Zusätzlich lesenswert:

AMAZON - Umsatz hui, Aktie +14 %

INTEL – Katastrophenquartal für den Halbleiterriesen

MICROSOFT - Geht die Rally weiter?

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9,99 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

Thermo Fisher Scientific Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)